Salute, cibo e tempo libero Cresce il welfare aziendale

LA PANDEMIA ha cambiato le priorità dei lavoratori italiani. Che oggi chiedono alla propria azienda un piano di welfare più attento alla salute, all’alimentazione, al bilanciamento vita-lavoro e al sostegno economico necessario per rispondere alle nuove necessità. Ma ha cambiato anche l’approccio delle aziende al tema del welfare, considerato uno degli strumenti più validi non solo per far stare bene i propri dipendenti, ma anche per attrarre nuovi talenti e trattenere quelli già a libro paga. Lo evidenzia la ricerca condotta da Nomisma per l’Osservatorio Cirfood district, alla luce delle conseguenze del Covid-19 e dello scenario attuale della società, che mette in luce i nuovi bisogni degli intervistati in tema di welfare e la capacità delle aziende di rispondere a tali necessità con azioni e programmi che rispondano alle reali esigenze delle loro persone. Lo studio dimostra come sia aumentata, rispetto al 2019, l’attenzione dei lavoratori verso la propria salute (47%), l’alimentazione (38%) e il tempo da dedicare al supporto dei propri cari (25%). Ciò, di riflesso, ha spinto sempre più persone a considerare utili servizi e strumenti di welfare dedicati alla prevenzione e alla salute (62%), alla conciliazione vita-lavoro (59%) e al sostegno economico (56%), cruciali per rispondere alle nuove...