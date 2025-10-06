Lunedì 6 Ottobre 2025

Ripensare gli spazi di lavoro aumenta la produttività

SCRIVANIE piene di cavi aggrovigliati, luci al neon che affaticano la vista e stanze che sembrano più adatte a una catena di montaggio che a un ufficio moderno. Non è solo un problema estetico: questi dettagli hanno un impatto diretto sulla produttività e sul benessere psicofisico di chi lavora. Lo confermano i numeri: nelle aziende che hanno ripensato i propri spazi, le assenze sono calate del 36% e la produttività è salita del 12%, secondo una ricerca di The European House – Ambrosetti. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo la pandemia, che ha cambiato radicalmente il rapporto tra persone e luoghi di lavoro. Dopo mesi di smart working forzato e rientri parziali, molti uffici oggi non rispondono più alle esigenze reali dei dipendenti. Open space impersonali, mancanza di privacy e luci artificiali contribuiscono a creare disagio silenzioso, che si traduce in calo di motivazione e difficoltà di concentrazione. Colossi come JP Morgan e altre multinazionali stanno investendo nella trasformazione degli uffici in ambienti flessibili e collaborativi, capaci di generare senso di appartenenza. L’obiettivo è trattenere i talenti: uno spazio progettato per il benessere ne fidelizza fino al 45% in più, riducendo costi di turnover e formazione.

Questa rivoluzione culturale trova interpreti anche in Italia. Valentina Pinto (nella foto), sociologa romana, ha deciso di fondere la sua esperienza accademica con i principi del Feng Shui – un’antica disciplina cinese che studia come l’ambiente circostante influisce sull’energia vitale – adattandoli a contesti aziendali. Il suo metodo, lontano da esotismi e superstizioni, combina neuroscienze, design e pragmatismo. "Lo spazio è uno specchio della mente – spiega – Un ufficio caotico o progettato male genera stanchezza e frammentazione. Al contrario, un ambiente armonico diventa un alleato silenzioso che favorisce concentrazione, fiducia e collaborazione. Non servono grandi investimenti: bastano piccoli accorgimenti, se ben guidati, per produrre cambiamenti visibili già nel quotidiano". Il metodo si basa su un’analisi concreta: luce, colori, ordine e disposizione degli arredi influenzano emozioni e performance. Un concetto che sempre più direzioni HR stanno abbracciando come strumento strategico, al pari di benefit economici o piani di welfare.

L’approccio ha già trovato applicazione in co-working, negozi, ristoranti e grandi uffici aziendali, dimostrando che intervenire sulla percezione dello spazio può innescare un cambiamento culturale profondo. Soluzioni leggere, come la ridefinizione dei flussi di movimento o la creazione di aree di relax, possono migliorare la qualità delle relazioni interne e la produttività complessiva. Dietro questo percorso c’è una riflessione economica precisa: benessere significa competitività. Uno spazio mal progettato costa caro alle imprese, in termini di assenze, turnover e calo delle performance. Al contrario, un ambiente pensato per le persone diventa un asset strategico capace di generare ritorni misurabili.

"Le aziende non devono rivoluzionare tutto in una notte – conclude Pinto – ma iniziare a osservare. Capire come vivono i dipendenti, cosa li distrae o li affatica. Anche una semplice scrivania, se ripensata, può fare la differenza. Perché il benessere non è un lusso: è la base su cui costruire il futuro del lavoro".

© Riproduzione riservata