Retail e vendite: posizioni aperte all’Outlet Village

TORINO OUTLET VILLAGE, polo d’eccellenza per lo shopping situato a pochi minuti da Torino e a 50 minuti da Milano, si prepara a un’importante fase di ampliamento. Con l’apertura dei nuovi negozi prevista per questo autunno, il Village è alla ricerca di professionisti appassionati da inserire nei team delle nuove boutique. L’espansione di Torino Outlet Village apre le porte a interessanti opportunità di carriera nel mondo del retail e genererà circa 250/300 nuovi posti di lavoro, tra ricaduta occupazionale diretta e indiretta, rafforzando ulteriormente il ruolo del Village come motore economico del territorio. Le assunzioni partiranno da metà ottobre.

Le posizioni attualmente aperte includono: Store Manager e Addetti/e Vendita. Due ruoli chiave per garantire ai clienti un’esperienza d’acquisto d’eccellenza, in linea con gli alti standard del Village. Due ruoli chiave per garantire ai clienti un’esperienza d’acquisto d’eccellenza, in linea con gli alti standard del Village. I nuovi Store Manager avranno la responsabilità di gestire il punto vendita con una visione strategica, sviluppando il potenziale del proprio team, con l’obiettivo di assicurare la miglior shopping experience per il cliente finale e il raggiungimento degli obiettivi di performance. I requisiti includono comprovata esperienza nella gestione di punti vendita, leadership, passione per il settore fashion, attitudine alle relazioni umane e ottime capacità analitiche. Il ruolo di Addetto/a Vendite si rivolge a candidati appassionati di retail, con esperienza nella vendita assistita e nella relazione con il cliente finale. Le aziende in apertura a Torino Outlet Village cercano persone dinamiche, appassionate e desiderose di unirsi alla community del Village. Un servizio strategico per i brand partner.

"Il recruitment e la formazione del personale sono tra i servizi distintivi che offriamo ai nostri brand partner e rappresentano uno degli elementi che qualificano il nostro standard di qualità. I marchi presenti a Torino Outlet Village si affidano alla nostra collaborazione per individuare profili in linea con le loro esigenze. L’esperienza ci dimostra che la quasi totalità degli inserimenti avviene attraverso il nostro database di candidati. Il profilo ideale è una persona appassionata di moda, capace di rispecchiare gli elevati standard di servizio richiesti da noi e dai nostri brand, che sappia trasmettere ai clienti il valore e l’identità del marchio. Parliamo principalmente di realtà appartenenti al segmento premium" dichiara Luca Nasi (nella foto sopra), General Manager di Arcus Real Estate, società italiana della "galassia" Percassindi progetti immobiliari retail tra cui Torino Ou, specializzata nello sviluppo e nella gestione di gratlet Village.

Per accrescere la raccolta di candidature spontanee a supporto delle nuove aperture previste per l’ampliamento, Torino Outlet Village ha integrato i servizi di recruiting grazie a un progetto in partnership con Cving, la digital Recruiting Agency parte del Gruppo Umana, specializzata nel settore Retail, che integra tecnologie innovative e strategie su misura per ottimizzare il processo di selezione. Un sodalizio che non si limita a semplificare i flussi di selezione, ma integra anche una forte componente di employerbranding, rafforzando la visibilità del centro come luogo di lavoro, per attrarre talenti qualificati. CVing adotta strategie multicanale su piattaforme social come Instagram, Facebook e TikTok, e attività di sponsorizzazione degli annunci tramite job board come Indeed, per creare la miglior connessione con i candidati. Lavorare a Torino Outlet Village significa entrare in un ambiente premium ed in espansione, collaborare con i più noti marchi internazionali, partecipare a percorsi di formazione continua e sviluppare la propria carriera in un contesto orientato all’eccellenza. Per inviare la propria candidatura, gli interessati possono visitare il sito: https://media-cving-webflow.webflow.io/torino-outlet-village#posizioni-lavorative