Randstad cerca 5.000 lavoratori

SI TIENE MERCOLEDÌ, dalle 9 alle 17.30, in oltre 250 filiali in tutta Italia, il Recruiting Day nazionale di Randstad, talent company leader nei servizi HR, che ha l’obiettivo di selezionare quasi 5mila nuovi talenti per lavorare in centinaia aziende sul territorio nazionale, ma anche per collaborare alla realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 lavorando in Fondazione Milano Cortina 2026 e nelle aziende dell’indotto dei territori del grande evento sportivo.

Il Recruiting Day nazionale è un appuntamento aperto a tutte le persone alla ricerca di un impiego – sia per chi è alla prima esperienza che per chi è alla ricerca di un nuovo percorso di carriera – in cui i partecipanti avranno l’occasione di incontrare gli esperti della selezione nella filiale Randstad più vicina per raccontare loro le proprie competenze e i propri obiettivi professionali, usufruire di un supporto alla stesura del curriculum e raccogliere suggerimenti utili per prepararsi al meglio ad un colloquio con un potenziale datore di lavoro. Inoltre, i talenti presenti avranno la possibilità di scoprire le opportunità di lavoro disponibili sul territorio e fissare, dopo un primo confronto con i consulenti Randstad, un colloquio conoscitivo con aziende alla ricerca di nuove risorse.

Sono circa 3mila i profili da inserire in aziende sul territorio nazionale, nei settori più diversi. Le maggiori richieste sono in particolare nei settori del retail, del food & beverage, ma anche della logistica e della produzione. Le figure ricercate spaziano dagli operai specializzati agli elettricisti, dai contabili agli addetti al confezionamento, dai magazzinieri agli addetti vendite, dai saldatori ai mulettisti. In parallelo, nelle filiali di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, continua la selezione di Randstad, in qualità di HR Partner dei Giochi, per lavorare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Sono ricercati 120 profili per l’area di Milano, 100 per quella di Cortina e Anterselva, 50 per la Val di Fiemme, 70 per la Valtellina e 10 a Verona. In particolare, addetti e manager nell’area eventi, press e media, trasporti, facilities, ospitalità, risorse umane e ICT. A queste, si aggiungono 1.500 posizioni aperte per le aziende dell’indotto dell’evento sportivo. Per iscrizioni al Recruiting Day Randstad 2025: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/q-recruiting-day/.

V.B.