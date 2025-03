Radar Academy premia le aziende che investono sui giovani talenti

LA BUSINESS SCHOOL Radar Academy ha istituito il premio “Company for generation Z”, che è giunto alla terza edizione, per dare risalto alle aziende che investono e valorizzano, attraverso politiche e pratiche specifiche, i giovani della generazione Z. Parliamo di soggetti nati tra il 1995 e il 2010, che in Italia sono più di 8 milioni e non hanno mai conosciuto un mondo senza internet, i social, gli smartphone e i device protagonisti della rivoluzione digitale. La generazione Z è la frontiera del nuovo mondo del lavoro e i giovani che ne fanno parte sono i principali interpreti del futuro che ci attende dietro l’angolo. L’edizione 2025 di “Company for generation Z” ha avuto il suo epilogo lo scorso 13 marzo a Milano, dove nella sede di Bosch Italia sono state premiate le prime 41 aziende che si sono distinte per aver realizzato piani concreti di valorizzazione dei giovani in 10 ambiti, quali: numero di assunzioni di giovani nati dopo il 1995; numero di stage attivati; percorsi e prospettive di carriera; welfare aziendale e benessere della persona; smart working e lavoro ibrido; percorsi di formazione; politiche di talent retaining; progetti con scuole, università e business school; diversità e inclusione; responsabilità sociale e sostenibilità. Tra queste: Coop Alleanza 3.0, Sicuritalia, Aldi Srl, Lidl Italia, The Westin Palace Milan, Renault Group, Primadonna Collection, Randstad Group Italia, Haier Europe, Toto Costruzioni Generali, Enel, Leroy Merlin, Afv Acciaierie Beltrame, Carter & Benson, Jointly, Media One, Birra Peroni, Cloud 9, Star, Perfetti Van Melle, Ferrero, Eataly, Upmc-Ismett, Tecno, Toil, Mag, San Benedetto Clementoni, Lavorint, OVS, Oracle Italia, Spea, Adhr Group, EY-ManpowerGroup, DXC Luxoft, FMTS Group, Borgo Egnazia, CoMcreta Holding, So. Farma.Morra. Premio Menzione Speciale: AB InBev, Guna, ItaliaOnline, Nugnes 1920, Laminazione Sottile Group, Exelite, Olympus.

"Il premio, ha lo scopo di dare visibilità a una tematica centrale per il nostro futuro: l’investimento nelle giovani generazioni che saranno protagoniste del cambiamento in atto – spiega Ernesto D’Amato (nella foto in basso), ceo di Radar Academy – In questo passaggio il ruolo delle aziende e del mondo del lavoro sarà determinante per accogliere e sprigionare tutto il potenziale innovativo e valoriale della generazione Z. Un ruolo, quello delle imprese, finalizzato non solo a un rinnovamento sul piano lavorativo e organizzativo ma anche sul piano sociale e dell’intero sistema Paese".

Andrea Ropa