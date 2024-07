Prorogato l’avviso per l’elenco Asmel

IL MAXI-AVVISO per gli elenchi di idonei alle assunzioni negli oltre 4.400 enti locali soci di Asmel, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali è stato prorogato. Tantissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il Pnrr, sia laureati che diplomati. Dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai collaboratori amministrativi agli avvocati e ai funzionari contabili. Su specifica richiesta degli Enti, nel nuovo maxi-avviso ci sono anche numerosi profili per operai specializzati (ex categoria B) come autisti, idraulici, muratori, falegnami ed elettricisti. Gli interessati possono candidarsi a uno o più profili tramite la piattaforma asmelab.it.

Dopo aver superato la prova preselettiva nazionale in modalità telematica composta da 60 quesiti a risposta multipla i candidati risultati idonei vengono iscritti nei rispettivi elenchi. L’iscrizione ha durata triennale, nel corso dei quali gli enti partecipanti all’accordo possono convocare direttamente solo gli iscritti all’Elenco del profilo di interesse per una prova semplificata, generalmente solo orale, cosiddetta ’interpello’, volta all’assunzione presso il proprio Ente. Ciascun iscritto se interessato risponde oppure aspetta altre opportunità nel corso del triennio di validità dell’iscrizione. Tutta la procedura si conclude in massimo 4-5 settimane, come comprovato dall’esperienza maturata dai 740 Enti che con i 2 precedenti avvisi hanno portato a termine oltre 600 assunzioni e ulteriori 328 in corso.

Altro aspetto innovativo è quello della formazione ’in ingresso’ dei neoassunti attivata su richiesta dal singolo Ente e progettata appositamente da SDA Bocconi School of Management di Milano. Infatti, si ripropone l’importante collaborazione con SDA Bocconi che ha ideato un percorso di formazione sfidante rivolto ai neoassunti con la procedura Elenco idonei attivato su richiesta dell’Ente. L’obiettivo dichiarato della collaborazione di Asmel con SDA Bocconi è quello di contribuire a rendere la PA innovativa e più efficiente, recuperando parte del gap formativo accumulato negli anni. Il corso di formazione online per i neoassunti nei Comuni Asmel accompagna l’inserimento dei nuovi dipendenti, fornendo gli strumenti necessari per conoscere le specificità degli Enti locali. La formazione è focalizzata sui fondamenti del management pubblico.

