Professionisti stakanovisti. Solo l’8% fa orario d’ufficio

ORE 19.30: il computer è ancora acceso, la luce pure. E l’email “solo un minuto” diventa l’ennesima mezz’ora di straordinari non pagati. È una scena ormai familiare negli uffici italiani, dove il confine tra lavoro e vita privata è sempre più sottile. Solo l’8% dei professionisti riesce infatti a staccare davvero all’ora giusta. Il resto? Lavora più a lungo, spesso senza accorgersene. Lo rivela una ricerca di Robert Walters Italia, che fotografa un mondo del lavoro in cui la produttività è diventata una maratona silenziosa. Quasi la metà dei dipendenti (48%) ammette di iniziare prima o finire dopo l’orario standard, mentre un ulteriore 38% modula la giornata in base al carico quotidiano. In pratica, per il 90% dei professionisti italiani il “tempo d’ufficio” è un concetto elastico. Le ragioni sono note: il 53% resta alla scrivania per recuperare arretrati o rispettare scadenze, mentre un 9% prolunga l’orario per coordinarsi con colleghi in altri fusi orari. In un contesto in cui il contenimento dei costi è la priorità e le assunzioni rallentano, il lavoro extra diventa il prezzo da pagare per mantenere la produttività.

"Le aziende chiedono di più a chi è già dentro, ma senza ampliare l’organico", spiega Walter Papotti, associate director di Robert Walters Italia. "Molti professionisti restano connessi fino a tardi per gestire il carico o per allinearsi con team internazionali. È una forma di stakanovismo digitale". Il fenomeno si intreccia con la “sindrome dell’essere sempre connessi”. Secondo un precedente sondaggio, il 51% dei lavoratori italiani controlla le email anche in ferie per evitare l’accumulo al rientro. Il Work Trend Index di Microsoft parla di “infinite workday”: il 40% apre la posta già alle 6 del mattino, il 29% si riconnette entro le 22 e il 20% lavora anche nel weekend. Le riunioni dopo le 20 sono aumentate del 16% in un anno. Per Papotti, "serve un cambio culturale: introdurre pratiche sostenibili come il time-zone tagging o l’invio programmato delle email, per evitare che i professionisti si sentano obbligati a essere reperibili 24 ore su 24".

A pesare è anche la redistribuzione del lavoro: il 45% dei datori di lavoro, di fronte alla carenza di talenti, ha ripartito le attività tra i dipendenti esistenti. Solo il 18% ha scelto di assumere profili junior per coprire i vuoti. Il risultato? Il 62% dei lavoratori definisce oggi il proprio carico “pesante” o “sfidante”. Con risorse limitate e obiettivi crescenti, alcune imprese cercano soluzioni esterne. L’offshoring torna di moda: il 41% dei manager globali cita l’accesso a competenze specifiche come ragione principale per delocalizzare, il 39% il risparmio economico.

Eppure una via d’uscita c’è. Il 75% dei professionisti italiani chiede di introdurre le “power hours”, ore protette e senza riunioni dedicate al lavoro individuale. "Non funzioneranno ovunque", ammette Papotti, "ma indicano la necessità di ripensare la giornata lavorativa". Normalizzare il superlavoro, avverte l’esperto, "significa esporsi a burnout, turnover e calo della motivazione". E conclude: "Il cambiamento deve partire dai vertici: i leader devono stabilire regole chiare e dare il buon esempio. Solo così si potrà riconquistare la giornata, e con essa, un po’ di equilibrio".