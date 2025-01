Primerent: nel 2025 in arrivo 30 assunzioni

PRIMERENT, AZIENDA LEADER in Italia e in Europa nel noleggio di auto di alta gamma a breve e medio periodo, si avvicina al traguardo dei 20 anni di attività e prosegue la sua crescita, preparandosi a chiudere l’anno con un 10% di fatturato in più rispetto ai 20 milioni messi a segno nel 2023. L’attività di Primerent, grazie al servizio di consegna e ritiro ovunque richiesto, si inserisce nella tendenza moderna che vede sempre più persone preferire alla proprietà personale del veicolo il concetto di mobility as a service che lascia la libertà di scegliere il mezzo più adatto all’occasione d’uso o allo stato d’animo e quindi noleggiarlo affittarlo, per una vacanza o per un evento speciale. Investe continuamente - in tecnologia, flotta e servizi -, per farsi trovare sempre pronta a soddisfare una domanda non solo più ampia, ma portatrice di aspettative sempre maggiori e valori importanti.

L’evoluzione continua del servizio porterà Primerent nel corso del 2025 ad aumentare la sua flotta del 25%. Per il 2025, ha in programma di assumere 30 persone per ricoprire il ruolo di Specialist Driver, responsabili della consegna e del ritiro delle auto di lusso ovunque richiesto dal cliente – aeroporti, stazioni, hotel o altre location. Il loro lavoro non si limita alla logistica: rappresentano il primo contatto tra il cliente e l’azienda, accogliendolo con professionalità e facendolo sentire subito a proprio agio. Sono anche punti di riferimento per qualsiasi domanda o esigenza legata all’auto, illustrandone le caratteristiche tecniche e funzionali in dettaglio. Un aspetto distintivo del loro ruolo è la formazione avanzata che ricevono attraverso la Primerent Driver academy, progetto firmato Primerent. I driver partecipano ai programmi di Guida sicura organizzati da ACI, presso Vallelunga. L’obiettivo è garantire la massima attenzione alla sicurezza e acquisiscono competenze specifiche per gestire situazioni straordinarie.

Per essere uno Specialist Driver, sono richieste qualità precise: passione per le auto di lusso, attenzione ai dettagli, forte orientamento al cliente, puntualità e affidabilità. È fondamentale, inoltre, una buona capacità di comunicazione, sia in italiano che in inglese. Gli interessati, per candidarsi, possono scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

V. B.