Predict cerca tecnici e manager per ampliare la squadra

PREDICT è una Pmi innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell’healthcare che sta facendo registrare importanti trend di sviluppo. Una crescita che è accompagnata anche da un aumento dei livelli occupazionali. La società è organizzata in quattro Strategic Business Unit (SBU): le SBU Imaging e People Support offrono supporto per i settori dell’imaging diagnostico in vivo; la SBU Mistral offre soluzioni e prodotti innovativi nel settore della breath analysis e la SBU Digital Healthcare sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche di augmented reality e robotica per medici ed operatori del settore. Grazie alla forte propensione all’innovazione e alla ricerca, la società ha perfezionato negli anni molteplici soluzioni in-house per migliorare la qualità della vita delle persone come Mistral, tecnologia diagnostica disruptive basata sull’analisi del respiro che consente di fare screening non invasivo su patologie oncologiche e medicina personalizzata su numerose malattie; Aphel, piattaforma di intelligenza artificiale per robot, che supporta pazienti e personale sanitario negli ospedali e promuove ambienti didattici innovativi nelle scuole; Optip, sistema di comunicazione in holopresenza per il consulto e la formazione medica a distanza, e, nella sua declinazione Optip Stage, palco olografico per spettacoli, eventi e progetti didattici.

Predict è alla ricerca di diversi profili tecnici e manageriali per l’ampliamento della propria squadra. L’azienda, con sede a Bari, è attiva nell’ambito specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche, lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare e ricerca figure come Web Developer, Agenti di Commercio, Sales Application Specialist per l’ambito ecografico e del digital healthcare, Impiegati Contabili. Tra i requisiti richiesti buone capacità comunicative e orientamento al cliente, con capacità di lavorare in autonomia. Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura e sui ruoli ricercati sono disponibili a questo link: https://www.predictcare.it/lavora-con-noi/

Predict ha aperto inoltre le candidature per la figura di Director della Strategic Business Unit Digital Healthcare (https://www.aphel.it e https://www.optip.it). La risorsa è laureata in Ingegneria, Economia o discipline affini, con almeno cinque anni di esperienza in ruoli commerciali e di responsabilità nella gestione di un P&L nel settore med-tech/healthcare. Guiderà la crescita della Strategic Business Unit, definendo e implementando le strategie di sviluppo commerciali e di prodotto e gestendo un team dedicato.

Nell’ambito delle iniziative di welfare e formazione, l’azienda sta avviando un percorso di mentorship che vuole accompagnare le persone nello sviluppo del giusto mindset e nell’acquisizione dei processi necessari per trasformare le idee in prodotti e servizi capaci di generare valore per l’azienda. Il percorso è sviluppato insieme alla Scuola di Palo Alto, la principale Business School italiana non accademica, riconosciuta da anni per qualità della docenza e vicinanza al mondo dell’impresa.

Vittorio Bellagamba