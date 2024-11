Poste Italiane, quasi 4mila assunzioni

POSTE ITALIANE, guidate dall’amministratore delegato Matteo Del Fante (nella foto destra), rilancia sull’occupazione ed entro il 2028, cioè entro i prossimi quattro anni, assumerà 19.000 nuovi lavoratori. Negli ultimi sette anni gli inserimenti effettuati dall’azienda – controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze e società per azioni dal 2015 – sono stati 30.000. Numeri importanti, tanto che il Gruppo è quello che conta più dipendenti in Italia: 119.000. Con una nota il sindacato Failp Cisal annuncia che da novembre fino a fine aprile si aprono le assunzioni con contratto a tempo determinato per migliaia di lavoratori nei settori di comunicazione, posta e logistica. In tutto si contano poco più di 3.700 posizioni, le quali rientrano nel vasto piano di reclutamento della società in atto. Nel dettaglio si parla di 1.268 portalettere e 360 addetti alla produzione che verranno reclutati dal primo novembre fino al 30 aprile in Nord Italia. Mentre la porta delle assunzioni nel Centro, nel Sud e in Sicilia è incentrata nel periodo dal primo novembre fino a fine gennaio.

I candidati devono avere requisiti precisi: è richiesto il possesso di almeno il diploma di scuola media superiore; di una patente di guida in corso di validità; per la provincia di Bolzano, inoltre, è richiesto il patentino del bilinguismo. Le posizioni aperte sono consultabili nella sezione ’Lavora con noi’ del sito delle Poste Italiane (poste.it).

La procedura selettiva per i postini prevede un test online che i candidati devono affrontare dopo aver inviato il curriculum vitae in risposta agli annunci di lavoro. Il processo di selezione si svolge solitamente in 2 fasi, a cui possono accedere solo i candidati che hanno inviato il cv online e risultano idonei. Chi supera il test, viene contattato per il completamento della seconda fase, che comprende un colloquio e la prova pratica di guida che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non può aver luogo l’assunzione.

Altre figure ricercate sono: addetti in ambito logistico Sda Express Courier; consulenti finanziari (laureati o laureandi); project & construction engineers; figure di front end. Le assunzioni per portalettere vengono effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. Per altri profili gli inserimenti avvengono, per lo più, a tempo indeterminato o a termine, e in stage. Le selezioni interessano tutto il territorio nazionale. Ogni anno, poi, Poste Italiane offre l’opportunità al personale impiegato a tempo determinato per almeno 6 mesi, come portalettere e addetti allo smistamento, di ottenere l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.