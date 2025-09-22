Ponte di Messina: "La vera sfida è trovare risorse professionali"

COME noto il Cipess ha approvato il progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto di Messina. In questa fase è particolarmente interessante analizzare il potenziale impatto occupazionale dell’opera: un’infrastruttura di tale portata non rappresenta soltanto un ingente investimento economico, ma anche un banco di prova per osservare come il mercato del lavoro risponda a una richiesta straordinaria di competenze tecniche e specialistiche. I dati ufficiali della Società Stretto di Messina descrivono un quadro articolato: il cantiere richiederà in media 4.300 addetti all’anno, con un picco di 7.000 nelle fasi più intense. La vera sfida occupazionale del Ponte sullo Stretto riguarda la disponibilità della manodopera. "Dove reperiremo le figure necessarie, molte delle quali con competenze tecniche già oggi difficili da trovare? – domanda Andrea Benigni (nella foto in basso), ad di ECA Italia – Il settore delle costruzioni in Italia affronta un mismatch strutturale tra domanda e offerta: mancano carpentieri, tecnici di cantiere, saldatori, ingegneri strutturali, operatori di macchinari complessi. Un divario che rischia di amplificarsi di fronte a un’opera di queste dimensioni". Secondo i dati Unioncamere–Excelsior 2024, oltre il 50% delle posizioni tecniche qualificate nel settore delle costruzioni è oggi considerato di difficile reperimento. Non si tratta soltanto di un tema retributivo: le nuove generazioni mostrano scarso interesse per mestieri percepiti come faticosi, poco attrattivi e con limitato contenuto innovativo. La questione centrale non è soltanto quanti lavoratori saranno impiegati, ma soprattutto quali competenze saranno necessarie e come sarà possibile, se necessario, attrarle. In altre parole, non si tratta semplicemente di gestire numeri: occorre pianificare e valorizzare capitale umano reale.

"A questo punto – continua Benigni – entra in gioco il tema dell’immigrazione qualificata. L’Ue dispone già di strumenti per attrarre competenze dall’estero, primo fra tutti la Blue Card. Tuttavia, i dati raccontano un’Italia in ritardo: secondo Eurostat, nel 2023 la Germania ha rilasciato oltre 69mila Blue Card, mentre l’Italia procede con maggiore lentezza, tra iter complessi e un approccio culturale che continua a interpretare l’immigrazione prevalentemente in chiave emergenziale o come manodopera a bassa qualificazione. Eppure, per colmare il divario tra domanda e offerta, l’apertura verso specialisti e talenti internazionali è imprescindibile".

Giada Sancini