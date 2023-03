ParkingMyCar cerca nuovi talenti da assumere

LA STARTUP umbra ParkingMyCar ha avviato un importante piano di assunzioni ed è alla ricerca di nuovi talenti da assumere nel 2023. Un ulteriore goal del piano di sviluppo dell’azienda riguarda proprio l’incremento del capitale umano, quindi la ricerca ed assunzione di nuove risorse per potenziare i singoli settori. Nel 2022 ParkingMyCar ha inserito in azienda 16 persone toccando quota 22 risorse: basti pensare che a fine 2021 erano presenti 6 dipendenti e che la startup è partita nel 2019 con il solo fondatore. "Siamo alla costante ricerca di nuovi talenti da inserire nel team – afferma Mattia El Aouak, ceo di ParkingMyCar – perché crediamo fortemente che per una sana crescita sia fondamentale investire nel capitale umano. Contiamo di raddoppiare il numero di personale nell’anno 2023. La startup ricerca risorse in tutti i settori dell’azienda con focus particolare nei reparti di sviluppo e marketing. Siamo sempre felici di ricevere candidature spontanee". Nello specifico, l’azienda cerca web developer, app developer, HR manager e administration specialist. Gli interessati si possono candidare inviando una lettera di presentazione e il cv attraverso la mail [email protected], in alternativa tramite il profilo LinkedIn aziendale, dove costantemente vengono aggiornati i profili richiesti. Una crescita del 2.000% nell’ultimo...