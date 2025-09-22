Pari opportunità al lavoro. Il pinkwashing delle aziende

SULLE PARETI degli headquarters campeggiano slogan come “Diversity is our strength”, i siti corporate esibiscono foto di manager donne sorridenti e i post LinkedIn celebrano la leadership femminile. Poi, però, basta sbirciare tra le scrivanie dei consigli di amministrazione per accorgersi che i posti che contano sono ancora occupati quasi esclusivamente da uomini. È questo il paradosso del pinkwashing aziendale, la pratica di “verniciare di rosa” la comunicazione senza tradurla in veri passi avanti per la parità di genere. Un fenomeno che in Italia riguarda tre imprese su quattro. Lo rivela una ricerca condotta da Lhh, società del gruppo Adecco specializzata in consulenza HR, che ha chiesto a manager e dirigenti quale sia lo stato dell’arte nelle nostre aziende. Il risultato è una fotografia nitida: le parole corrono veloci nei comunicati stampa e nei bilanci di sostenibilità, ma le azioni arrancano. Il dato più evidente riguarda l’accesso ai vertici: nel 58% delle aziende italiane non esistono politiche concrete per favorire la presenza di donne nei ruoli apicali, mentre nell’80% delle imprese la c-suite resta popolata in maggioranza da uomini.

Eppure, secondo lo studio, la stragrande maggioranza dei lavoratori (l’84%) dichiara che il genere del proprio capo è irrilevante: contano le competenze. La questione non nasce quindi dalla base, ma da un sistema che si mostra inclusivo all’esterno senza esserlo nei fatti. Un’incoerenza percepita soprattutto dalle donne, che nel 81% dei casi riconoscono il pinkwashing come pratica diffusa. Più tiepidi i colleghi maschi: il 22% pensa che il problema non esista, e un altro 22% ammette di non interessarsene. La differenza di percezione varia anche in base alla posizione ricoperta: dirigenti e manager, spesso più vicini ai tavoli decisionali, hanno una visione più positiva e “fluida” degli sforzi inclusivi, mentre chi non gestisce team resta convinto che poco o nulla sia stato fatto. Non a caso, il 72% di chi non vede policy di inclusione è privo di ruoli di responsabilità.

Un altro fattore discriminante è la dimensione dell’azienda: nelle realtà più grandi la comunicazione interna funziona meglio e i programmi inclusivi risultano più visibili. Al contrario, nelle piccole e medie imprese, dove i processi HR sono meno strutturati, il divario si fa più netto. Nonostante ciò, le imprese sanno bene quali sarebbero i vantaggi. Il 54% riconosce che prospettive diverse stimolano nuove idee; il 49% che team variegati alimentano empatia; il 40% che la diversità riduce il turn over di talenti. Consapevolezze spesso rimaste lettera morta. Le azioni concrete messe in campo si concentrano soprattutto su pari opportunità di crescita (63%), retribuzione (51%) e formazione (51%). Ma oltre un quarto delle aziende si descrive ancora come ambienti poco collaborativi, con scarsa flessibilità oraria (27%) e senza veri programmi di smart working (25%). Non a caso, il problema dell’equilibrio tra vita privata e lavoro è sentito soprattutto dalle donne (29% contro l’11% degli uomini).

"Risulta sempre più cruciale adottare un cambiamento sostanziale che si rifletta nelle pratiche quotidiane dell’azienda – ammonisce Luca Semeraro (nella foto), country president Italy di Lhh – Non basta dipingersi di rosa, servono politiche concrete, comunicate in modo autentico e calate nella realtà dei team".