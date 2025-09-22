Ottimizzare la forza lavoro:. Timeflow cresce ancora

TIMEFLOW, soluzione che automatizza ed efficienta la gestione della forza lavoro e l’approvvigionamento di risorse nella supply chain, chiude il primo semestre 2025 con risultati che superano già quelli dell’intero 2024. Un dato su tutti: i contratti siglati nei primi sei mesi dell’anno hanno superato gli 1,5 milioni di euro, una cifra superiore all’intero fatturato dello scorso anno. L’azienda è inoltre on track per raddoppiare i risultati del 2024 entro la fine dell’anno. La crescita dell’azienda è accompagnata anche da un aumento dei livelli occupazionali.

Nel corso dei primi sei mesi del 2025, TimeFlow ha inoltre rafforzato il proprio team con l’ingresso di 16 nuove figure in tutte le principali aree aziendali, tra cui prodotto e design, tech, sviluppo, sales, marketing, HR e ruoli chiave come customer support e data analyst. Una crescita che riflette non solo l’andamento positivo del business, ma anche la volontà di investire in competenze chiave per potenziare la piattaforma e migliorare l’esperienza dei clienti. Per supportare l’espansione prevista nella seconda metà dell’anno, l’azienda ha già in programma nuove assunzioni con posizioni aperte per i ruoli di customer success, customer support e sales development. L’azienda è alla ricerca di professionisti motivati, orientati alla crescita e con una forte attitudine all’innovazione, che possano contribuire alla costruzione di un’organizzazione scalabile e ad alto impatto. "In TimeFlow – sottolinea Stefania Barbera, Hr Business Partner di TimeFlow – siamo in una fase di grande crescita, ma continuiamo a prenderci cura delle persone come sempre. Ogni nuova assunzione è accolta con attenzione e spirito di squadra: c’è sempre qualcuno pronto a offrire supporto, consigli e confronti. Siamo proiettati verso il futuro che significa per noi cura del cliente e innovazione, senza mai perdere di vista l’importanza di restare una squadra coesa".

Le candidature possono essere inoltrate direttamente alla mail [email protected]. Tra i progetti gestiti, emergono anche i principali trend in termini di competenze richieste. A guidare la domanda sono i linguaggi e profili più solidi in ambito enterprise: Java (36 progetti) e Cobol (20 progetti), seguiti da Java EE e Python (12), .NET e project management (11), Manufacturing Engineer e Angular (9), fino a Functional Analysis e Linux (8). Dati che confermano come il mercato continui a valorizzare competenze stabili e ad alto impatto operativo. Nel solo 2025, il numero di aziende attive nell’ecosistema è aumentato dell’810% rispetto a fine 2024. In forte espansione anche il valore dei progetti gestiti attraverso la piattaforma, con un +200%. In particolare, vi sono state 400 richieste di competenze, per un valore complessivo di 25,7 milioni di euro: 387 nella modalità Time & Material (21,8 milioni) e 13 a Fixed Price (3,9 milioni). Si tratta di un volume generato all’interno del network TimeFlow in soli sei mesi, a testimonianza dell’accelerazione nell’adozione della piattaforma da parte di aziende e fornitori.