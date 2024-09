Opportunità di crescita per talenti in diversi settori

Amazon è in Italia da 14 anni e in questi anni continua a rappresentare una fonte di innovazione e di sviluppo tecnologico e un’opportunità di crescita per i talenti in diversi campi e settori. In Amazon la valorizzazione delle diversità rappresenta un valore cardine che guida ogni decisione aziendale e che permette all’azienda di offrire alle proprie e ai propri dipendenti un ambiente di lavoro confortevole, sicuro e inclusivo, in cui tutte le persone possano sentirsi libere di esprimere i propri talenti che hanno.