Obbligazioni:: "Il 2025 sarà ricco di opportunità"

UN’ASPETTATIVA DI TASSI ancora fortemente in discesa quest’anno e poi, di fronte a qualche contraccolpo dell’inflazione che ha impaurito sia l’americana Fed sia l’europea Bce, sono arrivati i segnali di un rallentamento della riduzione del costo del denaro che ha portato nell’ultimo mese a un rialzo del reddito fisso compresi i nostri Btp. Ma quali aspettative ci sono per chi vuole investire nell’obbligazionario. Nell’attuale contesto di mercato, il 2025 si prospetta come un anno ricco di opportunità per gli investitori obbligazionari, anche se, spiega Ashok Bhatia (nella foto), Cio Fixed Income di Neuberger Berman "intravediamo all’orizzonte un possibile aumento della volatilità. Ormai, sono passati cinque anni dall’inizio della pandemia del 2020, e ognuno di questi cinque anni ha sorpreso gli esperti di mercato per diverse ragioni". Le previsioni per il 2020, ricorda Bhatia, sono state rapidamente spazzate via dagli effetti della pandemia. Successivamente, nel 2021, l’inflazione è risultata ben più alta di quanto molti analisti finanziari avessero immaginato, e in tanti, nel 2022, hanno sottovalutato con quanta determinazione la Federal Reserve l’abbia combattuta.

Nei due anni successivi, nel 2023 e nel 2024, diverse analisi prevedevano che un regime di tassi di interesse più elevati avrebbe portato a una fase recessiva dell’economia, che però non si è concretizzata, mentre la persistenza dell’inflazione negli Stati Uniti è stata spesso sottovalutata. Guardando al futuro, ci sono molte incertezze per i prossimi 12 mesi, incluse quelle legate alla nuova amministrazione americana. Per questo motivo, aggiunge Bhatia "nel nostro outlook “Soluzioni per il 2025“ abbiamo delineato due view piuttosto audaci per il mercato obbligazionario. La prima riguarda la nuova amministrazione statunitense, che si prevede stimolerà una crescita economica superiore alla media, mantenendo l’inflazione sotto controllo. La seconda suggerisce che il mercato obbligazionario cambierà il suo focus da inflazione e politica monetaria a crescita economica e politica fiscale. Queste dinamiche potrebbero presentare nuove opportunità e sfide per gli investitori obbligazionari, rendendo il 2025 un anno fondamentale per le strategie di investimento in questo settore".

Con solo due tagli dei tassi di interesse da parte della Fed prezzati dal mercato per il 2025, anche una pausa prolungata della banca centrale non dovrebbe destabilizzare eccessivamente i mercati. Il rendimento dei titoli statunitensi a due anni dovrebbe rimanere intorno al 4,5%. Tuttavia la volatilità osservata negli ultimi due anni, potrebbe spostarsi verso le scadenze più lunghe, a causa della crescente complessità delle dinamiche fiscali e di crescita. Neuberger Berman suggerisce quindi un valore equo di mercato (fair value) per il rendimento dei titoli a 10 anni di circa il 4,5%.

Come muoversi quindi rispetto agli investimenti nell’obbligazionario quest’anno? In sintesi, secondo lo scenario delineato da Ashok Bhatia, il 2025 offre un quadro promettente per gli investitori in bond. I mercati si sono adattati a un’inflazione strutturalmente più elevata e per questo, spiega "prevediamo che la domanda di rendimento continui a essere forte. Non ci spettiamo un deterioramento dei fondamentali del credito".