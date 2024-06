Nuove opportunità in clinica dentale

PROSEGUE il trend di crescita della clinica dentale Cappellin, prima società Benefit in campo odontoiatrico con sedi a Torino e Pinerolo; un andamento positivo che, nel marzo dello scorso anno, ha portato all’apertura della nuova sede di Torino, e che si conferma anche nei primi 4 mesi del 2024, nei quali la clinica ha registrato una importante crescita del 49%. Per rispondere alla crescente domanda continuando a garantire ai propri pazienti l’eccellenza di sempre, la clinica dentale Cappellin lancia una campagna di assunzioni per assistenti di studio odontoiatrico (ASO) offrendo borse di studio per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

La clinica dentale Cappellin è una struttura privata ad alta specializzazione in implantologia e rigenerazione ossea, con oltre 60 operatori impiegati sulle due sedi, caratterizzata da una particolare attenzione alla crescita professionale dei propri collaboratori (mediante percorsi di formazione specialistica finanziati dall’azienda) e al mondo femminile (tutta la prima linea dirigenziale è composta da donne). In virtù della crescita passata, si prevede per il futuro un numero di pazienti in costante aumento che, ci si aspetta, presto supereranno le disponibilità orarie degli operatori attualmente impiegati in entrambe le sedi di Pinerolo (attiva dal 2010) e Torino. Da qui la necessità della struttura di implementare il proprio organico. Lo scopo della campagna di assunzioni è trovare giovani talenti che desiderino iniziare la loro carriera come assistenti di studio odontoiatrico (ASO) per raggiungere un livello di eccellenza elevato grazie alla possibilità di essere inseriti in una struttura prestigiosa e con una grande esperienza nella didattica e nella formazione (nel 2023 la clinica è diventata sede del master postuniversitario PgO UCAM in chirurgia implantare e implantoprotesi).

La selezione proseguirà per tutto il mese di luglio 2024; per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum tramite il link www.cappellin.it/candidati con una presentazione delle motivazioni alla base della candidatura. Sono attualmente aperte anche posizioni per infermiere/a e odontotecnici per il laboratorio ad alto contenuto tecnologico che lavora in esclusiva per la clinica.

Giada Sancini