Noi Distribuzione e l’Open Week per scoprire il mondo retail

UNA RECENTE ANALISI condotta da Federdistribuzione, evidenzia che le figure più richieste nel 2025 dalle imprese del settore vedono in testa quelle dell’area dei servizi operativi (quasi il 90%), con l’addetto alle vendite e lo specialista nel settore food tra i profili più ricercati dalle aziende, rispettivamente 29% e 12%. Ma non mancano nuovi ruoli legati all’evoluzione tecnologica e professionalità tecniche specifiche. Gli interessati a lavorare nella distribuzione moderna italiana potranno analizzare le proposte avanzate dalle aziende del comparto nel corso della prima "Open Week" di Noi Distribuzione: dal 17 al 21 febbraio 2025 che si svolgerà in diverse città italiane. Durante questi appuntamenti, sono previsti incontri, testimonianze, career day e recruiting day dedicati a chi desidera avvicinarsi al mondo del lavoro nel retail, con un calendario consultabile sul sito NoiDistribuzione.it. La Open Week è un’occasione per chi, soprattutto tra i più giovani, si affaccia al mondo del lavoro e vuole entrare in contatto con aziende che quotidianamente offrono un servizio essenziale a milioni di persone, scoprendo le opportunità di inserimento e di crescita professionale che offrono.

L’iniziativa è organizzata da Noi Distribuzione, un progetto sostenuto dalle imprese associate a Federdistribuzione per raccontare con voce nuova il settore e le storie di chi ogni giorno ci lavora con passione.

Secondo una ricerca a cura di Federdistribuzione e PwC Italia, il settore distributivo impiega oltre 440 mila lavoratori, con una forte stabilità lavorativa: i contratti a tempo indeterminato rappresentano l’86,5% del totale, un dato di 3 punti percentuali sopra la media nazionale, così come il tasso di occupazione femminile che nel settore è pari a 61,1%, sopra la media italiana del 42%. Se si guarda all’occupazione giovanile femminile, la percentuale di donne occupate sotto i 30 anni è pari al 19%, contro la media nazionale del 12%. L’apertura del lavoro ai giovani è un altro dei tratti distintivi del retail moderno: nonostante la quota di over 50 sia salita al 28%, in linea con l’andamento demografico del Paese, circa il 18% degli occupati del settore ha meno di 30 anni, mentre il 54% dei lavoratori ha tra i 30 e i 50 anni. La distribuzione moderna è un settore in continua crescita, che ha registrato un incremento di occupati del +3,9% tra il 2018 e il 2023 e che investe in innovazione, trainato da digitalizzazione e introduzione di nuove tecnologie, tenendo sempre al centro le persone. Carlo Alberto Buttarelli (nella foto in alto), Presidente di Federdistribuzione, ha dichiarato: "Il nostro è un settore che ha dimostrato non solo di aver mantenuto una tenuta occupazionale rilevante anche negli anni complessi della pandemia, ma di essere cresciuto, sviluppando nuovi modelli e ruoli professionali. Per questo motivo è importante sostenere un’iniziativa come quella della Open Week di Noi Distribuzione, che permette ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di scoprire le tante opportunità per sviluppare il proprio talento all’interno di un settore dinamico". Per ulteriori informazioni, gli interessati possono consultare il calendario completo nella sezione dedicata del sito “Noi Distribuzione“.