Lunedì 27 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Lavoro
NextLab alla ricerca di innovation manager
27 ott 2025
VITTORIO BELLAGAMBA
Lavoro
NextLab alla ricerca di innovation manager

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE e le nuove tecnologie creano nuove opportunità di impiego ad Ascoli. NextLab Srl, società che opera nel campo...

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE e le nuove tecnologie creano nuove opportunità di impiego ad Ascoli. NextLab Srl, società che opera nel campo della innovazione per le imprese e nel trasferimento tecnologico, ha deciso di ampliare la propria struttura. L’azienda ascolana è alla ricerca di Innovation manager per la trasformazione digitale delle imprese mediante l’adozione di tecnologie innovative. I candidati selezionati opereranno sotto il coordinamento del Responsabile di BU e faranno parte di un team che promuove innovazione digitale e organizzativa, supportando le imprese nei percorsi di trasformazione e crescita. I nuovi assunti dovranno analizzare i processi aziendali per individuarne criticità, aree di miglioramento e opportunità di innovazione; progettare e implementare soluzioni innovative nei processi, nei servizi e nei modelli di business; svolgere attività di technology scouting e monitoraggio delle tendenze emergenti; tradurre esigenze complesse in modelli mentali comprensibili, funzionali all’integrazione di tecnologie emergenti; partecipare attivamente a progetti di trasferimento tecnologico, con focus su innovazione digitale, Intelligenza Artificiale, organizzazione aziendale e sostenibilità.

"Il costante sviluppo della nostra azienda – dice Roberto Bedini, Ceo e Business Developement – è da sempre accompagnato da un aumento dell’organico consapevoli che le competenze e le professionalità dei nostro collaboratori costituiscono un patrimonio fondamentale per la nostra azienda. A tal proposito le competenze che richiediamo in questo programma di assunzioni sono: capacità analitiche e visione strategica per comprendere e ripensare processi aziendali complessi; conoscenza delle tecnologie emergenti (AI, machine learning, sistemi MES, ERP, ecc.) e capacità di integrarle nei contesti aziendali; competenze relazionali e comunicative, con particolare attenzione all’ascolto attivo, alla gestione del cliente e alla costruzione di fiducia; pensiero sistemico e attitudine al problem solving; orientamento al risultato, flessibilità e forte motivazione alla crescita". Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo: [email protected], inserendo in oggetto "Candidatura Profilo Innovation Manager" entro il 30 ottobre.

v.b.

