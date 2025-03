Netrais cerca i nuovi talenti della rigenerazione urbana

LA RIPRESA del mercato italiano è caratterizzata da un aumento della domanda abitativa del 36,7% nel quarto trimestre 2024. Il nuovo sviluppo del settore porta con sé anche una profonda trasformazione digitale e l’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale, sempre più richieste dai clienti (il 67,6% degli italiani considera indispensabile migliorare l’efficienza energetica della propria casa). E questa crescita comporterà, entro il 2028, anche un aumento dell’occupazione che si stima passerà da 238.000 a 722.000 unità, con un incremento delle figure professionali come ingegneri e architetti che potrebbe arrivare a 15.000 unità. Ma, insieme alle figure più tradizionali, si sta definendo la necessità di individuare nuove professionalità ibride, in grado di coniugare competenze classiche del settore con tecnologie avanzate. Si parla, ad esempio, di professionisti con expertise in big data, intelligenza artificiale, Bim (Building Information Modeling) e progettazione sostenibile.

A trainare questo cambiamento anche nelle professionalità più ricercate ci sono realtà imprenditoriali che operano in ambiti specifici, come Netrais, azienda giovane con 5 anni di storia ma già leader nella rigenerazione urbana, con un fatturato in crescita di oltre il 470% (passato da 3,7 milioni a 21,4 milioni) e un importante piano industriale di sviluppo per il 2025-2028. Per affrontare queste nuove sfide, Netrais (nella foto a destra, la ceo Erika Giovaruscio) è alla ricerca di nuovi talenti, con profili diversificati che spazino dalle competenze tradizionali a quelle più innovative e digitali. Le figure richieste saranno principalmente inserite a Roma e Milano, con un focus particolare su professionalità altamente qualificate in aree chiave come progettazione sostenibile, gestione dei cantieri, acquisizione immobiliare e gestione amministrativa. Nello specifico Netrais ricerca: 2 progettisti: esperti nella progettazione architettonica e ingegneristica, responsabili dello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la realizzazione degli edifici; 2 responsabili di cantiere: figure chiave nella gestione operativa dei lavori, coordinano le attività quotidiane, garantendo il rispetto dei tempi, dei costi e degli standard di qualità e sicurezza; un direttore lavori: supervisore tecnico del progetto, assicura che l’esecuzione dei lavori sia conforme ai progetti approvati, alle normative vigenti e agli accordi contrattuali; 4 Property finders: professionisti dedicati alla ricerca e valutazione di immobili con alto potenziale di riqualificazione, contribuendo all’espansione del portafoglio dell’azienda; 5 Agenti immobiliari: specialisti nella gestione delle transazioni immobiliari, con competenze in negoziazione e conoscenza approfondita del mercato e 5 Professionisti nel settore legale, amministrativo, e finanziario: esperti in diritto immobiliare, gestione amministrativa e pianificazione finanziaria, essenziali per garantire la conformità normativa e la sostenibilità economica dei progetti. Gli interessati alle posizioni lavorative di Netrais possono avere maggiori informazioni visitando il sito https://Netrais.it/.

Vittorio Bellagamba