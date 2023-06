Mylav seleziona i professionisti del digital pet care

MYLAV, fornitore di servizi per medici veterinari e proprietari di amici a quattro zampe, è oggi il punto di riferimento in Italia per le analisi di laboratorio veterinarie e la consulenza scientifica. Con un team (nella foto) di oltre 170 professionisti esperti e 2.000 strutture veterinarie aderenti, Mylav apre la selezione a nuovi profili IT che avranno la possibilità di lavorare in un ambiente dallo spiccato carattere innovativo e tecnologico. Fondata nel 2010 e nata come laboratorio di analisi veterinarie, negli ultimi quattro anni Mylav ha ampliato il proprio core business aprendo nuovi canali di servizi digitali e di divulgazione dedicati sia ai veterinari sia ai proprietari di animali da compagnia. L’obiettivo è quello di digitalizzare i processi per essere sempre più rapidi ed efficaci nel garantire il benessere degli animali da compagnia. L’azienda ha infatti recentemente lavorato ad algoritmi in grado di agevolare il veterinario nella diagnostica di varie malattie, tra cui la Fip felina, e ha dato il via al nuovo dipartimento Mylav Industry per la fornitura di servizi veterinari basati su tecnologia e innovazione, come la stampa 3D e la tomografia computerizzata (TC) per esaminare a scopo diagnostico e terapeutico diverse parti del corpo.

Un percorso di crescita, quello di Mylav che ha portato l’azienda a ridefinire gli standard del digital pet care, fonda Mylav Tech, la nuova software factory nonché tassello fondamentale nella compagine aziendale. Per rafforzare il proprio organico all’interno di questo dipartimento, Mylav apre la selezione per le seguenti figure: Backend o Full-stack developer. Le risorse contribuiranno a far evolvere i prodotti software Mylav e assumeranno un ruolo centrale nel processo progettuale e creativo per lavorare alla creazione di prodotti digitali resilienti, innovativi e performanti. Principali competenze richieste: almeno tre anni di provata esperienza come sviluppatore backend o full-stack; familiarità con i processi di lavoro agile e scrum; in grado di progettare ed implementare API di tipo REST eo GraphQL e una buona conoscenza della lingua inglese. Modalità di lavoro ibrida. Inoltre. L’azienda è alla ricerca di Frontend developer. Le risorse si occuperanno integrare i servizi per creare una piattaforma sempre più scalabile e automatizzata attraverso una costante analisi dei dati e collaboreranno con esperti in UI e UX per creare frontend SPAPWA all’avanguardia. Principali competenze richieste: almeno tre anni di esperienza nel settore, abile nel creare interfacce single page a componenti riusabili e ottimizzati per i dispositivi mobili. Ulteriori informazioni su: Mylav job oppure https:www.Mylav.net