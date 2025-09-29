Mutti cerca personale a Montechiarugolo

NUOVO PIANO DI ASSUNZIONI per Mutti, azienda leader in Europa nella lavorazione del pomodoro 100% italiano. L’azienda emiliana ha avviato una nuova campagna di selezione per l’assunzione di cinquanta collaboratori a tempo determinato nello stabilimento di Montechiarugolo, in via Traversetolo 28. Montechiarugolo (Parma) è la sede storica e commerciale del Gruppo che si è man mano ampliato per poter rispondere a tutte le esigenze di gusto. I contratti, che avranno decorrenza da ottobre a dicembre 2025, con possibilità di proroga, rientrano nel CCNL Industria Alimentare e rappresentano un’opportunità di inserimento in una realtà imprenditoriale che da oltre 120 anni investe in qualità, innovazione e sostenibilità. Il personale selezionato potrà essere assegnato a diverse attività legate al processo produttivo, in particolare si ricercano operatori e operatrici di produzione e confezionamento e analisti addetti al controllo qualità.

I requisiti richiesti sono la maggiore età (18 anni compiuti), il possesso di mezzo proprio, la disponibilità a lavorare su turni anche notturni o festivi e la possibilità di iniziare a partire da ottobre 2025. Costituiscono titolo preferenziale un’esperienza pregressa nel ruolo e il possesso di un diploma a indirizzo tecnico. Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale Mutti. Il desiderio di innovazione, che fin dalla fondazione è nel Dna dell’azienda, ha portato ad ampliare man mano la gamma con un’ampia offerta di sughi, salse pronte e zuppe.

Attualmente il Gruppo Mutti, con oltre 120 anni di storia, è presente in 100 Paesi al mondo con un fatturato netto nel 2024 pari a 703 milioni di euro e 565.000 tonnellate di pomodoro trasformate nello stesso anno. Per quanto riguarda le vendite, nel 2023 i volumi export hanno superato i volumi di vendita italiani a seguito di una crescita a doppia cifra ogni anno. Il Gruppo Mutti, azienda di Parma leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, chiude il 2024 con un fatturato complessivo di 703 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto all’anno precedente. Anche la quota export testimonia l’impegno internazioale, che ha raggiunto il 59% delle vendite complessive a valore e con un fatturato europeo che vale l’80% del totale e un market share del 15.1% a valore.

v.b.