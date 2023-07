Moneysurfers cresce e cerca nuovi talenti

MONEYSURFERS cresce: a settembre inaugurerà i nuovi uffici in piazza Gae Aulenti a Milano e amplia il proprio organico ricercando nuovi talenti da inserire all’interno del proprio team multidisciplinare. Fondata nel 2010 dagli imprenditori Davide Francesco Sada ed Enrico Garzotto (nella foto in alto), Moneysurfers è oggi la prima accademia in Italia di formazione finanziaria consapevole, con una community di oltre 8.000 studenti. Fin dalla sua nascita la mission è quella di democratizzare la cultura finanziaria e renderla accessibile a tutti, legando ad essa concetti di crescita personale e benessere spirituale al fine di rendere l’applicazione delle nozioni acquisite, più efficace e duratura nel tempo. "Moneysurfers – spiegano Sada e Garzotto – cresce sempre di più e lo fa grazie ai talenti che la compongono, che con grande passione lavorano ogni giorno per trasmettere l’importanza di avere consapevolezza a livello finanziario, insegnando un nuovo modo di generare ricchezza, che unisce la felicità con il mero guadagno dei soldi". Le posizioni aperte da Moneysurfers sono tra l’HQ di Chiasso, nella Svizzera italiana, e i nuovi uffici di Milano. Nel caso della sede in Svizzera le risorse saranno inquadrate con stipendio svizzero e potranno beneficiare di bonus formazione, bonus meditazione e MBO (10% sulla RAL), mentre nel caso della sede milanese i nuovi assunti avranno diritto a bonus formazione, bonus meditazione e la settimana lavorativa di 4 giorni su 7.

Le risorse richieste sono: Head of Marketing (Chiasso): la risorsa si occuperà della definizione, implementazione e misurazione della strategia di marketing; promozione dell’azienda e dei suoi prodotti eo servizi; analisi del mercato e dei competitors; gestione del budget e delle risorse; coordinamento del team di marketing; acquisizione di nuovi leads; partecipazione ad eventi e supporto all’area Sales e Customer Care. Head of Trading (Milano): il candidato si occuperà di gestire il team di analisti sugli investimenti e Coach di investimento, affiancare le risorse junior, creare e migliorare i processi per la realizzazione di report e strategie di investimento in azioni, Commodities, Futures etc. Head of Sales (Chiasso): la risorsa si occuperà dell’individuazione e dell’implementazione della strategia di business development, della gestione di tutti gli step di vendita, rispetto al lancio di nuovi prodotti o servizi, l’individuazione degli obiettivi e del target di riferimento e del coordinamento del team sales. Chief Operations Officer (Milano): il candidato avrà la responsabilità di coordinare e ottimizzare le attività progettuali e operative dell’organizzazione, interfacciandosi direttamente con l’amministratore delegato. Il suo obiettivo sarà rendere le attività più funzionali al business e far sì che i processi siano efficaci in termini di competitività. Senior Copywriter (Chiasso): il candidato si occuperà della scrittura di contenuti testuali per i differenti canali di Moneysurfers (sito, newsletter, social, brochure, ecc). Senior Visual Designer (Milano): la persona ricercata sarà incaricata della realizzazione dei contenuti grafici e multimediali per i differenti canali di Moneysurfers.

È possibile candidarsi alle posizioni aperte inviando il proprio curriculum e specificando il ruolo per cui si intende fare application al seguente indirizzo email: hr@moneysurfers.com

Vittorio Bellagamba