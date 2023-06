Mondo Convenienza ricerca 500 addetti

PROSEGUE IL PIANO di assunzioni di Mondo Convenienza nel centro e nel nord Italia. Mondo Convenienza, multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità-prezzo, continua il suo programma di assunzioni per potenziare la rete delle vendite e garantire sempre il miglior servizio ai propri clienti su tutto il territorio aprendo oltre 500 nuove posizioni per gli addetti alla vendita. Sono 40 i punti vendita Mondo Convenienza coinvolti e in particolare le ricerche più numerose interesseranno i negozi situati nel Nord Est con 122 posti in Veneto ed Emilia-Romagna, fra Verona, Brescia, Mestre, Bologna, Ravenna e Rimini.

Sono previste assunzioni anche in Lombardia (128 posizioni fra Trezzano, San Giuliano Mil.se, Lissone, Rescaldina, Como e Curno), in Piemonte e Liguria (82 posizioni fra Torino, Serravalle, Moncalieri, Voghera e Savona), i cinque negozi presenti nell’area di Roma (85 posti) e in Toscana (47 fra Pisa, Prato e Scarlino). Nuove opportunità anche nei punti vendita di Marcianise (25 posti), Catania, Cagliari, Bari e nei negozi del Centro Italia. Per tutti i nuovi venditori, Mondo Convenienza prevede un percorso di inserimento in azienda attraverso un programma di formazione graduale della durata di 6 settimane, articolato in più moduli durante i quali i collaboratori hanno modo di sviluppare le competenze tecniche necessarie per la consulenza alla vendita come la progettazione grafica degli ambienti da arredare, l’offerta di diverse soluzioni rispetto ai bisogni del cliente. I programmi di training sono un principio fondamentale per Mondo Convenienza che, nel 2022, ha dedicato oltre 280mila ore di formazione solo per i venditori. Inoltre, l’azienda punta sullo sviluppo dei propri collaboratori, dedicando percorsi di carriera specifici con l’obiettivo di far crescere le risorse verso posizioni di maggiore responsabilità.

Sono molteplici le attenzioni che il gruppo riserva a suoi 4000 collaboratori, con l’obiettivo di offrire il miglior benessere sul luogo di lavoro. Grande attenzione, inoltre, è dedicata ai giovani: oltre 70% dei collaboratori ha un’età inferiore ai 35 anni. Per inviare la propria candidatura basta accedere al sito dell’azienda tramite l’indirizzo: https:www.mondoconvenienzagroup.composizioni-aperte

Vittorio Bellagamba