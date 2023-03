Mercato del lavoro incerto Ma i giovani sono fiduciosi

IL QUADRO economico incerto di questo inizio 2023 non intacca l’ottimismo e la resilienza dei lavoratori italiani. Soprattutto di quelli più giovani, che "guardano con positività a nuove opportunità professionali per il 2023". Lo afferma una ricerca commissionata da LinkedIn, il network professionale più ampio al mondo, secondo cui il 49% degli intervistati, rispetto all’inizio del 2022, si sente più sicuro della possibilità di richiedere una promozione o una nuova opportunità, mentre solo il 20% si sente meno fiducioso. E il 47% ha dichiarato di sentirsi più a proprio agio nell’esprimere disaccordo con un superiore. L’ottimismo comunque è soprattutto tra i giovani, che cercano anche maggior flessibilità. Dal ramo italiano dell’indagine emerge infatti come più della metà degli intervistati (54%) stia considerando di cambiare lavoro nel 2023, con rilevanti differenze tra le diverse fasce d’età: il 69% nel gruppo 18-24 anni, contro il 46% nel range di età 45-54 e il solo 27% in quello degli over 55. Il divario generazionale è ancora più evidente se si considerano le principali ragioni che, secondo gli intervistati, costituiscono uno stimolo a considerare un cambiamento: mentre la maggior parte dei millennial (25-34 anni) e degli intervistati fra i 35 e i 54 anni...