McDonald’s Italia crea 5.000 posti entro fine 2023

MCDONALD’S ITALIA vanta attualmente una rete estremamente capillare di ristoranti in tutto il Paese per un totale di 32.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising, grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio locale, con l’85% di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che producono in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38.000 ristoranti. "Oggi McDonald’s Italia conta 670 ristoranti – spiega l’ad Dario Baroni (nella foto in alto) – e il nostro business è in continua crescita: prevediamo di aprire intorno ai 200 ristoranti entro i prossimi quattro anni, con una media di 50 nuove aperture l’anno. Un incremento che, oltre a consolidare la nostra diffusione nel Nord Italia, ci porterà anche a rafforzare la nostra presenza al Centro-Sud. A questo piano si aggiunge la fruttuosa collaborazione con il territorio e il Made in Italy che ci ha visto investire nel biennio 2021-2022 mezzo miliardo solo nel settore agroalimentare e su cui senza...