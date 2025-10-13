Maxi avviso Asmel per 5mila Comuni

IL PORTALE GOVERNATIVO InPA riporta la pubblicazione del quarto Maxi Avviso Asmel a cui è possibile candidarsi fino al 15 ottobre entro le 12 accedendo al sito www.asmelab.it. L’avviso è finalizzato a creare e aggiornare le liste di 37 profili professionali per le assunzioni di laureati, diplomati e operai specializzati nei 4.678 Comuni soci Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Elenco Idonei è una procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento, subito messa in pratica dagli Enti Asmel che hanno già realizzato 1.000 assunzioni e ulteriori 500 sono in corso. I candidati sono chiamati a una selezione nazionale on line, superata la quale vengono inseriti negli Elenchi Idonei.

I Comuni sottoscrittori dello specifico accordo aggregato possono attingere in qualunque momento a questi elenchi e realizzare poi le proprie assunzioni con selezioni smart, i cd interpelli. Uno dei punti di forza della procedura è la territorialità: gli iscritti negli Elenchi possono scegliere di lavorare nei Comuni del proprio territorio, conciliando esigenze professionali e familiari. Per gli enti locali, ciò significa assumere personale radicato nel territorio, motivato a migliorare la qualità dei servizi pubblici e capace di rafforzare il legame tra amministrazione e comunità.

Il Segretario generale di Asmel, Francesco Pinto: "L’esperienza maturata dimostra che questa procedura assicura ai Comuni Soci un processo selettivo della durata di sole quattro settimane, a riprova del forte processo di modernizzazione in atto negli enti locali, grazie a una digitalizzazione sempre più spinta".

"Inoltre – continua il segretario Francesco Pinto –, essa consente ai funzionari comunali di lavorare vicino alle proprie comunità, garantendo continuità, fidelizzazione e servizi migliori. I dati confermano che chi viene assunto tramite Asmel ha un tasso di dimissioni significativamente più basso rispetto ai concorsi tradizionali, a dimostrazione di una maggiore stabilità e soddisfazione". Lo scopo dell’associazione è infatti quello di valorizzare l’azione di governo locale attraverso il rafforzamento del "tessuto connettivo" delle autonomie locali estremamente frammentato e caratterizzato da un numero molto elevato di Comuni di piccole e piccolissime dimensioni.

