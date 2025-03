Mamazen cerca tre founder per nuove realtà imprenditoriali

MAMAZEN, Startup Studio, seleziona founder a cui affidare due nuove realtà imprenditoriali. La selezione è aperta a chi ha sempre avuto l’ambizione di costruire qualcosa di proprio, ha contribuito alla crescita di progetti altrui o ha già lanciato un’iniziativa e vuole rimettersi in gioco. "Mamazen è uno Startup Studio che ha già collezionato diversi successi: ogni impresa lanciata ha chiuso un seed-round in meno di 12 mesi, contro una media di mercato di 36 mesi – commenta Farhad Alessandro Mohammadi, ceo di Mamazen –. Oggi siamo a 8,3 milioni raccolti sul nostro veicolo di partecipazioni e puntiamo a chiudere a 10 milioni di euro. Sul fronte operativo, il nostro obiettivo è lanciare 15 startup entro il 2026: ne abbiamo già create 8, con altre 3 in arrivo nel 2025 e 4 nel 2026. Non abbiamo intenzione di fermarci, ma di continuare a crescere e consolidare il nostro modello, che ci permette di ridurre il rischio e accelerare il time-to-market delle nuove imprese".

Quali sono le startup che cercano il proprio founder? "Mamazen sta selezionando due founder per ZenVet, la startup che offre un servizio di veterinario a domicilio, garantendo cure senza stress per gli animali domestici direttamente a casa loro. E di un founder per completare il team di Micury, una realtà che propone un servizio di massaggi a domicilio nato dall’analisi di mercato di Mamazen, con l’obiettivo di rendere il benessere più accessibile, comodo e personalizzato, accelerando così la scalata del progetto. "Il mondo corre e le persone fanno fatica a stare al passo, figuriamoci a prendersi cura di sé – commenta Mohammadi – noi non seguiamo trend, costruiamo soluzioni a problemi reali. Per il 2025 puntiamo su questa opportunità: portare servizi di benessere direttamente a casa delle persone. Ora cerchiamo founder capaci di trasformare questa visione in una startup di successo". La selezione è rivolta a figure con esperienza nella costruzione di business, e nelle aree marketing, vendite, sviluppo e gestione economica. Inoltre, è richiesta una pregressa esperienza in scale-up e nella crescita di KPI chiave (fatturato, clienti, retention), con la capacità di gestire un team di almeno 3 persone, oltre a spiccate doti di problem solving e leadership.

Il processo di selezione per i founder, a cui la presenza in sede è richiesta solo per momenti strategici e di team, prevede una prima call conoscitiva, seguita dalla presentazione di un case study per valutarne competenze e approccio pratico. I candidati migliori accedono poi a un breve bootcamp, fase chiave per conoscersi e validare il fit con Mamazen. Ai founder Mamazen offre, oltre ad un’idea su un mercato pre-validato e una startup già costituita, il 70% del capitale sociale della nuova impresa (diviso tra i founder della singola startup che saranno 2) e 150.000 euro di investimento iniziale per la copertura delle spese operative fino al seed round. Inoltre mette a disposizione della risorsa un team specializzato per un supporto attivo nella creazione di una strategia e un progetto concreto di sviluppo del servizio.