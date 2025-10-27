Maggioli, l’innovazione passa per la cura dei dipendenti

"SUPPORTARE i neo-genitori non è un optional, è un asset strategico". Cristina Maggioli (nella foto), consigliere delegato alle Risorse umane, riassume così la filosofia della family company romagnola. In un periodo in cui alcune grandi aziende internazionali sembrano arretrare sul tema dei diritti dei lavoratori, il gruppo ICT con sede a Santarcangelo, nel Riminese, punta a trattenere talenti e valorizzare le persone garantendo benessere, con particolare attenzione a chi diventa genitore. "Ogni fase della vita dei nostri dipendenti va accompagnata – spiega – perché solo così possiamo offrire pari opportunità e sviluppo professionale a tutti". Da questa convinzione nascono iniziative concrete come il Maggiolino, nato nel 2014: un piccolo gruppo educativo che ospita bambini dai 6 ai 36 mesi, figli dei dipendenti. "Vogliamo dare serenità ai genitori, permettendo loro di concentrarsi sul lavoro senza dover sacrificare la cura dei figli" aggiunge Maggioli. Non si tratta solo di asili nido. Ogni anno l’azienda invia survey ai neo-genitori e organizza interviste di follow-up a uno e dodici mesi dal rientro dal congedo di maternità o paternità. "Monitoriamo integrazione, adattamento al ritmo lavorativo e gestione delle responsabilità professionali e familiari – precisa – Lo facciamo sia con le neo-mamme sia con i neo-padri, perché vogliamo promuovere un modello di genitorialità condivisa".

Dal 2024 il progetto “Genitori si cresce” rappresenta l’ultimo tassello di questa strategia: Re-buddy, figure interne che supportano il reinserimento, percorsi di supporto psicologico, congedi flessibili e riposo per allattamento. Il sostegno si estende anche all’aspetto economico: l’azienda contribuisce con un rimborso parziale delle rette per asili nido e centri estivi fino ai 36 mesi, misura che riguarda tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato su tutte le sedi.

Ma il benessere non si ferma in ufficio: nel luglio 2025 è stato inaugurato il Makers Active Garden, uno spazio outdoor nella pineta che circonda l’headquarter, dotato di piscina per acquagym, playground, percorso vita, calisthenics, yoga e pilates, con trainer a disposizione. Fa parte del progetto “Allenati all’armonia”, avviato oltre dieci anni fa per promuovere equilibrio psico-fisico e work-life balance. La flessibilità del lavoro è un altro pilastro strategico. "Abbiamo integrato il lavoro ibrido nella prassi aziendale – continua Maggioli – Fino a tre giorni di remote work, flessibilità di un’ora in entrata e uscita, pause pranzo modulabili. Non è solo comodità: è autonomia, conciliazione e fiducia reciproca".

Formazione e innovazione sono altrettanto centrali. La Maggioli Academy, nata nel 2021, è il luogo fisico e digitale di apprendimento e co-generazione di idee. Solo nel primo semestre del 2025 sono state erogate oltre 19mila ore di formazione, con percorsi di upskilling e reskilling, collaborazioni con scuole, università e centri di ricerca. L’Academy promuove inoltre alta formazione manageriale e nuove figure professionali strategiche, con l’obiettivo di sostenere l’innovazione e avvicinare le giovani alle discipline Stem, colmando il gap di genere. "Trattenere talenti non si fa con benefit standard o contratti – conclude Maggioli – Serve creare un ecosistema in cui le persone si sentano supportate e valorizzate, dalla genitorialità alla formazione continua, dal benessere psicofisico alla flessibilità del lavoro. Solo così possiamo far crescere l’azienda e le persone insieme".