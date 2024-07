‘Lidl per il domani’: oltre 500mila euro ai giovani talenti

LIDL ITALIA investe ancora sulle nuove generazioni. Torna, infatti, per la quarta edizione, l’iniziativa ‘Lidl per il domani’, rivolta ai figli dei 22.000 collaboratori che quest’anno si arricchisce di ulteriori agevolazioni rivolte anche agli studenti lavoratori in forza all’azienda che frequentano l’università. La catena di supermercati stanzierà complessivamente oltre 500.000 euro per finanziare uno strutturato piano di misure con lo scopo di sostenere l’istruzione e la crescita dei professionisti del futuro. Lo scorso anno sono stati premiati più di 1.900 brillanti studenti, dalle elementari all’università. "Alla base di una carriera di successo – commenta Massimiliano Silvestri (nella foto in basso), presidente di Lidl Italia – vi sono passione, impegno e studio: aspetti che, in qualità di azienda socialmente responsabile, ci sentiamo di valorizzare contribuendo a fornire i mezzi adeguati per affrontare il futuro con maggiore serenità e consapevolezza. Con questo progetto vogliamo supportare i ragazzi nel coltivare le proprie ambizioni e talenti sviluppando le proprie potenzialità per poter diventare i leader del domani. Essere giunti alla quarta edizione dimostra quanto questa sia una iniziativa a lungo termine in cui crediamo fortemente perché abbiamo a cuore non solo il futuro della nostra azienda, ma anche quello di tutte le persone che ne fanno parte".

La nuova edizione del programma ‘Lidl per il domani’ ha preso il via in giugno e permetterà ai figli dei dipendenti in età scolare di partecipare alla selezione per l’assegnazione di oltre 1.350 borse di studio e più di 500 pc portatili, utili per sviluppare le proprie competenze didattiche e digitali. A queste misure, si aggiunge un percorso di orientamento scolastico dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie e superiori, per accompagnarli in una scelta ragionata per il proprio futuro, attraverso una piattaforma digitale in collaborazione con Futurely. Agli studenti universitari e neolaureati, inoltre, sarà riservata una formazione in presenza ad hoc, in collaborazione con l’Ufficio Employer Branding & Recruiting di Lidl Italia, per aiutarli ad orientarsi in modo efficace nel mondo del lavoro. Infine, da quest’anno gli oltre 30 collaboratori di Lidl Italia che stanno frequentando l’università potranno ottenere un supporto allo studio tramite voucher digitali del valore di 500 euro.

Giada Sancini