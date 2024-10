Lidl Italia propone formazione duale a 220 studenti

LIDL ITALIA rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni e avvia la terza edizione del percorso di formazione duale ’Lidl 2 your career’, in collaborazione con Ahk Italien, la Camera di Commercio italo-germanica. Alla luce dell’apprezzamento ottenuto dalle scorse edizioni, il progetto si amplia accogliendo complessivamente più di 220 studenti e proponendo un nuovo indirizzo nel campo della logistica in collaborazione con Its Academy Last di Verona, che permetterà a 26 giovani di acquisire il ruolo di collaboratore specializzato logistica. Confermato anche il percorso nelle vendite che offrirà l’opportunità a 197 apprendisti di diventare assistant store manager nel corso di due anni, frequentando le lezioni teoriche in uno dei 7 istituti tecnici aderenti dislocati su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, che unisce il meglio della formazione terziaria professionalizzante italiana con gli standard di formazione duale tedeschi, prevede un biennio di studi che vedrà l’alternarsi di fasi teoriche in aula e formazioni pratiche in punto vendita o nel centro logistico. Fin dal primo giorno, gli studenti saranno affiancati da un tutor appositamente formato e risulteranno assunti con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, potendo così percepire uno stipendio mensile e accedendo a tutti i benefit previsti per i collaboratori di Lidl Italia. La formazione in Its sarà totalmente finanziata e Lidl Italia si farà carico anche delle spese di viaggio e alloggio. Il biennio

permetterà di conseguire, a seguito del superamento di un esame, il diploma di tecnico superiore: titolo di studi per la formazione terziaria corrispondente al V livello del Quadro europeo delle

qualifiche Eqf rilasciato dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, con un esame pratico aggiuntivo, sarà possibile ottenere un certificato delle competenze professionali per il profilo tedesco, nello specifico di retail specialist (per il percorso vendite) o di logistic specialist (per il percorso logistica), entrambi rilasciati da Ahk Italien e Dihk (l’Unione delle Camere di Commercio e Industria Tedesche). Al termine del percorso i neodiplomati avranno, quindi, acquisito tutte le competenze per ricoprire in autonomia il ruolo di assistant store manager o collaboratore specializzato logistica e verrà loro offerto loro un contratto di assunzione a tempo indeterminato da parte di Lidl Italia.

"Siamo orgogliosi di tornare con una nuova edizione di questo progetto, che non solo è stato potenziato numericamente estendendo la possibilità di iscriversi a quasi il doppio dei giovani rispetto allo scorso anno, ma è stato anche arricchito di un nuovo percorso in un ambito per noi centrale: la logistica", ha commentato Massimiliano Silvestri (nella foto a sinistra), presidente di Lidl Italia.