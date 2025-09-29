Licenziati dall’algoritmo: "Il datore spieghi perché"

IL MESSAGGIO è arrivato sullo schermo alle 8:42 del mattino: "Il tuo rapporto di lavoro termina oggi". Nessun capo, nessun colloquio, solo una notifica fredda e impersonale, generata da un sistema di Intelligenza Artificiale che aveva decretato che il rendimento di Marco, impiegato in una multinazionale, non era più in linea con gli standard. Non è un episodio isolato: negli Stati Uniti migliaia di lavoratori delle Big Tech hanno già vissuto lo stesso destino, mentre colossi come BP, secondo indiscrezioni, starebbero pianificando il taglio di oltre 7.000 dipendenti e appaltatori attraverso sistemi AI. Dopo l’AI Anxiety – la paura di essere sostituiti dalle macchine – arriva così un nuovo incubo: essere licenziati direttamente da un algoritmo. Una prospettiva che non è più futuribile ma già realtà, soprattutto nelle grandi multinazionali, dove l’IA non si limita più a selezionare curricula ma arriva a decidere promozioni, avanzamenti di carriera e licenziamenti.

In Italia, dove la normativa sul lavoro resta tra le più tutelanti d’Europa, l’uso di software di controllo del personale ha già sollevato dubbi di compatibilità con la legge. Ora, con l’ingresso degli algoritmi nelle decisioni di licenziamento, si apre un terreno ancora più delicato, come spiega Rita Santaniello, avvocato dello studio internazionale Rödl & Partner ed esperta di diritto del lavoro: "Quando un datore si avvale di un algoritmo per prendere decisioni – pensiamo a un licenziamento per scarso rendimento – il lavoratore potrebbe avere difficoltà a contestarle, non avendo accesso al “codice sorgente” che definisce il funzionamento dell’algoritmo. In questi casi, l’onere della prova si sposta sul datore di lavoro, che deve dimostrare che il sistema ha operato correttamente".

Se l’azienda non riuscisse a fornire prove adeguate, il giudice potrebbe dichiarare illegittimo il licenziamento. Una novità che costringerà le imprese a essere molto più trasparenti nella gestione delle tecnologie IA, soprattutto se utilizzate in processi decisionali ad alto impatto. Qui entra in gioco l’AI Act, che definisce le regole per lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale nell’Ue. Il testo classifica come “ad alto rischio” i sistemi utilizzati per valutare dipendenti, selezionare curricula o decidere licenziamenti. Per questi sistemi sono previsti obblighi stringenti: sorveglianza umana costante, rispetto dei diritti fondamentali e comunicazione chiara ai lavoratori coinvolti. "L’articolo 26 dell’AI Act – sottolinea Santaniello – stabilisce che prima di introdurre un sistema IA ad alto rischio, il datore deve informare i rappresentanti dei lavoratori e gli interessati. Inoltre, l’articolo 14 richiede una supervisione umana adeguata, perché la responsabilità finale delle decisioni resta sempre in capo al datore di lavoro".

Per ora, in Italia, non si registrano casi documentati di licenziamenti interamente gestiti da algoritmi. Ma l’esperienza americana dimostra che il fenomeno potrebbe arrivare presto anche qui, con conseguenze economiche e sociali di vasta portata. Le aziende vedono nell’IA uno strumento per ridurre costi e accelerare processi, ma rischiano di trovarsi esposte a una pioggia di ricorsi se non saranno in grado di dimostrare la correttezza delle scelte operate dalle macchine. La sfida per governi e imprese sarà trovare un equilibrio tra efficienza e tutela dei diritti. Perché, come avverte Santaniello, "nessun algoritmo può sostituire la responsabilità di una decisione che incide sulla vita delle persone".