L’IA cambia le regole del lavoro. Reinventarsi o si resta indietro

ALLA MACCHINETTA del caffè si scherza: "Arriverà un algoritmo a fare anche l’espresso?". Battuta amara, che fotografa bene l’ansia crescente nei luoghi di lavoro. Perché se da una parte l’Intelligenza Artificiale promette efficienza e nuovi orizzonti, dall’altra mette in discussione ruoli, competenze e persino identità professionali. Lo conferma l’ultima ricerca globale “Business Leaders 2025” di The Adecco Group, che ha raccolto la voce di 2.000 dirigenti C-level in 13 Paesi e 17 settori, secondo cui il 63% dei top manager italiani è convinto che i lavoratori dovranno acquisire nuove competenze e ridefinire il proprio ruolo in azienda per non restare tagliati fuori. Un dato che riflette un’onda lunga destinata a cambiare gli equilibri del mercato del lavoro, dove la tecnologia corre più veloce della formazione. La fotografia scattata da Adecco mette in luce tre grandi megatrend destinati a dominare entro il 2030: trasformazione digitale, GenAI e Intelligenza Artificiale. Concetti che rimbalzano nei convegni e nelle presentazioni aziendali, ma che nella pratica non sempre trovano terreno fertile. Molte imprese, infatti, non hanno ancora un piano chiaro: in Italia il 27% ammette di non disporre di una strategia sull’uso dell’IA, un dato che resta comunque migliore rispetto al 34% registrato a livello globale.

I settori più in affanno sono quelli tradizionalmente meno digitalizzati. Energia e utility (41%) e largo consumo (39%) scontano il ritardo più marcato, mentre comparti come l’aerospaziale (67% di aspettative sui lavoratori), il tech (62%) e il pharma (59%) spingono con decisione sull’evoluzione delle competenze. Il rischio è evidente: un mismatch tra ambizioni e realtà. Da un lato manager che vedono nell’IA la chiave per rinnovare modelli produttivi e competitività, dall’altro collaboratori spesso privi degli strumenti per reggere la transizione. Ed è proprio qui che si gioca la partita.

Un segnale incoraggiante arriva dal nostro Paese: il 45% delle aziende italiane investe in strumenti di analisi dati per individuare e colmare i gap di competenze, contro una media internazionale ferma al 33%. Segnale che, almeno sul fronte della consapevolezza, le imprese tricolori mostrano maggiore prontezza. "Questi dati evidenziano il duplice volto della trasformazione digitale: consapevolezza del cambiamento, ma difficoltà ad attuarlo", spiega Roberto Pancaldi (nella foto), VP HR Adecco Italy & Country Head of HR The Adecco Group Italy. La sfida, sottolinea, è passare dalle parole ai fatti, accelerando sugli investimenti in formazione e coltivando una cultura aziendale di sviluppo continuo.

La posta in gioco non è soltanto tecnica. Non si tratta di imparare a usare una nuova piattaforma, ma di ripensare ruoli e responsabilità in funzione di un ecosistema dove l’uomo e la macchina saranno sempre più interconnessi. E dove l’equilibrio tra innovazione e inclusione farà la differenza tra chi resterà competitivo e chi sarà travolto dal cambiamento. Alla fine, la domanda resta la stessa di quella battuta alla macchinetta del caffè: l’IA porterà via posti di lavoro o ne creerà di nuovi? Forse dipende – più che dagli algoritmi – dalla capacità delle aziende di accompagnare le persone, non lasciandole sole davanti a una rivoluzione senza retromarce.