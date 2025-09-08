Leroy Merlin a caccia di esperti in bricolage

LEROY MERLIN ha avviato un piano di inserimento per le nuove figure professionali nei principali punti vendita Leroy Merlin Italia. Complessivamente sono 120 le figure richieste. Leroy Merlin Italia, azienda multispecialista per il miglioramento della casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, amplia il proprio team con la ricerca di 120 venditori specialisti, da inserire nei principali punti vendita Leroy Merlin Italia. Per il ruolo di Venditore/Venditrice Specialista, sono richiesti una laurea o diploma, un forte orientamento al risultato, esperienza pregressa nella vendita e assistenza diretta al cliente, preferibilmente in ambito serramenti, arredo bagno, sistemi di riscaldamento e climatizzazione.

Completano il profilo ottime capacità comunicative e relazionali, proattività e forte spirito di iniziativa. Alla figura di venditore è dedicata una formazione continuativa sia nei mesi precedenti l’apertura del negozio, sia tramite di affiancamento e coaching nonché attraverso la piattaforma online di Leroy Merlin. A questo si aggiungono percorsi di crescita personalizzati, programmi di formazione e mentorship, progetti trasversali e di sviluppo di competenze tecniche e relazionali. I candidati assunti opereranno su turni 5 giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, potranno usufruire dei benefit, come premi e partecipazione ai risultati aziendali, accedendo anche a percorsi di formazione continua finalizzati alla crescita professionale e all’avanzamento di carriera. Inoltre, avranno diritto a scontistiche e convenzioni dedicate. Le ricerche di collaboratori Leroy Merlin Italia per zone geografiche sono le seguenti: Nord Italia: 25; Centro Italia: 10; Sud Italia e Isole: 85. Per chi è alla ricerca di una nuova occasione professionale e desidera unirsi alla squadra di Leroy Merlin Italia, tutte le opportunità di impiego sono disponibili a questo link: https://lavoro.leroymerlin.it/jobs?role=Venditore+Specialista&query=.

Il Gruppo è presente in quindici regioni italiane. L’80% dei fornitori è italiano e, per i servizi di posa a domicilio, l’azienda collabora con oltre 1.000 artigiani locali. Leroy Merlin serve più di 28 milioni di clienti offrendo 135.000 referenze suddivise in 14 reparti e 5 famiglie strategiche (bagno, suolo, falegnameria, giardino ed efficientamento energetico). Grazie al servizio online, l’azienda copre il 100% del territorio nazionale.