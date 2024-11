Leader di settore assume 250 autisti

AL VIA LA CAMPAGNA autisti 2024 di e-work. Il gruppo italiano specializzato nella consulenza, ricerca e selezione del personale, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali apre la selezione, su base nazionale, per 250 autisti da inserire nelle diverse sedi di un’azienda leader nel settore dei trasporti e logistica. Sono 150 le posizioni aperte in Toscana (60 posti per attività nell’area di Firenze, 40 di Arezzo, 35 a Pisa e 15 a Pistoia); 30 i posti a Roma e altrettanti 30 a Milano, 20 a Torino e 20 a Vicenza.

La selezione si rivolge a uomini e donne con patente B, con esperienza pregressa di almeno 1 anno come autista consegnatario, conoscenza del territorio all’interno del quale andranno ad operare, spirito d’iniziativa e puntualità. Viene richiesta attività full time dal lunedì al venerdì (orario: 7.00-17.00) e disponibilità a lavorare, occasionalmente, il sabato. Per l’area di Roma e Milano è richiesta, inoltre, disponibilità a pernottamenti fuori casa un giorno a settimana. Per ogni autista è prevista la dotazione di furgone aziendale e smartphone. Al termine del processo di selezione condotto da e-work, ai candidati selezionati sarà proposto inquadramento con contratto di lavoro a tempo determinato (Ccnl Trasporti, Livello G1 con diaria giornaliera) e inserimenti a partire dal 1° novembre 2024.

"Siamo entusiasti di aprire la selezione per 250 driver dedicati alle consegne dell’ultimo miglio, una funzione sempre più strategica nel settore della logistica e dei trasporti. Il ruolo dei driver è cruciale per garantire un’esperienza di consegna impeccabile, puntuale e sicura, diventando l’ultimo tassello del processo che porta i prodotti direttamente nelle mani dei clienti. La crescente domanda di efficienza e precisione richiede professionisti affidabili e competenti, e il nostro obiettivo è trovare candidati in grado di soddisfare queste esigenze, contribuendo al successo dell’intera catena di distribuzione." dichiara Brigida Scardigno,sales account manager di e-work.

Per partecipare alla selezione autisti è possibile candidarsi direttamente dal sito di e-work, accedendo alla sezione relativa alle offerte di lavoro: https://e-job.e-workspa.it/job/view-job.php?id=56451.

V. B.