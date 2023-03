Le candidature raccolte da E-work

E-work è un’agenzia per il lavoro nata nel 2000 e presente sul territorio nazionale con 36 filiali; attraverso il lavoro di 210 professionisti, serve annualmente oltre 1.200 aziende e 40.000 persone. Grazie a una rete di divisioni specializzate anche nella ricerca e selezione di profili di difficile reperimento (come in ambito ICT, Finance e Banking e Cyber Security) E-work è in grado di affrontare e gestire le necessità di compagnie multinazionali e corporate, enti pubblici, aziende dal profilo nazionale e regionale.