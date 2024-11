Cesare Damiano (nella foto in basso) è presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare. Autore di numerosi articoli e saggi e libri in materia di lavoro e di welfare, svolge un’intensa attività di docenza in materia di sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, politiche dell’occupazione, relazioni industriali, contrattazione collettiva, welfare aziendale, previdenza. Deputato dal 2006 al 2018, è stato Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nel secondo Governo Prodi. Dal 2020 al 2023 è stato nel cda dell’Inail.