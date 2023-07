Innovazione è la parola chiave dell’Università di Teramo, che ha varato una serie di nuovi corsi di studio. "Un esempio di come stiamo concretamente realizzando progetti innovativi – dice il rettore Dino Mastrocola – è quello relativo al nuovo corso di laurea in Diritto dell’ambiente e dell’energia, unico esempio in Italia, molto richiesto a livello nazionale e dalle aziende abruzzesi impegnate nella transizione ecologica. La ministra Bernini terrà la lezione inaugurale del corso che si svolgerà nella nostra sede distaccata di Lanciano".