Lavorare in orari antisociali Lo fa un dipendente su due

UN POPOLO di santi, poeti, navigatori e stakanovisti. Quasi la metà dei lavoratori dipendenti italiani, infatti, è impegnato in orari antisociali, ovvero di notte, sabato, domenica e festivi. Inoltre il 60% fa gli straordinari e un quarto di questi (15,9%) è costretto ad andare oltre l’orario stabilito dal contratto senza che lo sforzo sia retribuito. Le motivazioni sono di vario tipo: nella maggior parte dei casi (51,2%) per carichi di lavoro eccessivi o carenza di personale, nel 18,4% per guadagnare di più. C’è poi un 8,1% che dichiara di non potersi rifiutare. Un quadro a tinte fosche quello dipinto dall’indagine Inapp Plus, secondo cui il 18,6% dei dipendenti lavora sia di notte che nei festivi (circa 3,2 milioni di persone), il 9,1% anche il sabato e i festivi (ma non la notte), mentre il 19,3% anche la notte (ma non di sabato o festivi). Gli uomini – sottolinea la ricerca – sperimentano di più sia il solo lavoro notturno, sia quello svolto sia di notte che nei festivi; le donne, invece, sono impegnate più il sabato o nei festivi. Tra chi è impegnato in orari antisociali ci sono i lavoratori della sanità e delle forze dell’ordine, ma anche quelli della...