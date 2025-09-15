La Gen Z vuole lavorare in un’azienda che condivida i suoi valori

LA GENERAZIONE Z non cerca solo un impiego, ma un’esperienza che dia valore alla persona. A testimoniare questo significativo cambio di passo un recente report di Checkr, secondo cui ben il 52% dei lavoratori della Gen Z e il 46% dei Millennials sarebbero disposti a rinunciare a parte del proprio stipendio pur di lavorare in un’azienda i cui valori siano coerenti con i propri. Per le aziende, l’obiettivo è proporre un diverso modo di intendere il percorso professionale, basato sull’equilibrio vita-lavoro, sul benessere e sul senso di appartenenza. Se si pensa che questa fascia rappresenterà il 30% della forza lavoro entro il 2030, appare chiara l’urgenza delle loro richieste. "Non si tratta più di semplici servizi aziendali, ma di una nuova cultura del lavoro – commenta Alberto Perfumo (nella foto in basso), ceo di Eudaimon – Chi saprà rispondere a questa richiesta costruirà legami più solidi, talenti più motivati e ambienti più resilienti. È giunto il momento di superare la logica della prestazione isolata e promuovere un approccio che mette al centro il benessere reale delle persone, nella loro interezza. Questo significa riconoscere il valore del tempo, dello star bene, del senso di appartenenza e della possibilità di crescere, non solo professionalmente ma anche come esseri umani".

Per i lavoratori più giovani avere un lavoro che riflette la propria cultura valoriale, non è un extra, bensì una condizione basilare. Da qui passa anche l’esigenza di avere in azienda un consulente welfare dedicato che possa illustrare l’offerta del pacchetto di servizi aziendali e indirizzare il lavoratore verso quelli le soluzioni più adatte alle sue esigenze. Esigenza testimoniata anche dall’ottavo Rapporto Eudaimon Censis secondo cui il 42,5% dei lavoratori, quasi uno su due, vorrebbe poter contare su un consulente esperto in cui avere fiducia per suggerimenti, indicazioni in materia di welfare. Una figura professionale che non è solo una risposta a un’esigenza concreta, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare il rapporto di fiducia tra lavoratori e datori di lavoro, contribuendo a creare un ambiente professionale più sereno e consapevole.

Giada Sancini