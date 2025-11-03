La Gen Z dice addio allo stesso lavoro per tutta la vita

"TRA UN ANNO cambio lavoro". Non è un atto di ribellione adolescenziale: è la nuova normalità. Secondo il Randstad Workmonitor Pulse, il 37% dei lavoratori italiani della Generazione Z prevede di restare nella propria azienda al massimo per 12 mesi. Per i Millennials la percentuale scende al 28%, mentre Generazione X e Baby Boomer sembrano quasi fossilizzati sul posto: rispettivamente 13% e 19%. Solo il 17% dei giovani immagina di restare “per sempre”, contro il 30% della Generazione X. Ma stare poco in un’azienda non significa pensare in piccolo. Anzi. La Gen Z è ambiziosa: oltre allo stipendio, a spingerla verso la porta sono soprattutto le scarse opportunità di carriera. L’87% considera obiettivi a lungo termine quando valuta un nuovo ruolo, dimostrando che la fuga dal posto fisso è più un salto strategico che un capriccio. Non si tratta più di “lavoro come una volta”. Per i nati tra il 1997 e il 2007 il lavoro perfetto non è solo quello che paga bene: serve flessibilità, percorsi chiari di crescita, formazione, spesso supportata dall’intelligenza artificiale, e allineamento con i propri valori. Il lavoro a tempo pieno tradizionale è ormai minoranza: solo il 22% della Gen Z lo preferisce, mentre un quarto opta per part time o formule ibride. Quasi uno su cinque sogna un secondo lavoro, un lavoretto extra, e un altro 14% pensa all’autonomia. La mobilità continua dei giovani genera sfide per le aziende: servono strategie di talent retention più veloci e flessibili. La retribuzione resta prioritaria (42%), seguita da giorni di ferie (24%) e da flessibilità di orario o opportunità di carriera (21%). Ma qui la Gen Z si distingue: non è solo denaro, è la qualità della vita a fare la differenza.

"I lavoratori più giovani evidenziano una maggiore attitudine al turnover, ma anche una mentalità più orientata al futuro – commenta Marco Ceresa (nella foto in basso), ceo di Randstad – Entrano nel mercato del lavoro con ambizione, fiducia e desiderio di crescere, ma sono aperti a esplorare forme diverse rispetto al lavoro tradizionale a tempo pieno. Oltre alla retribuzione, guardano un ventaglio di fattori nella scelta dell’impiego ideale, in cui appaiono sempre imprescindibili flessibilità e equilibrio con la vita personale".

Giada Sancini