La favola degli italiani popolo di imprenditori

Maria Cristina

Origlia *

Si parla molto di lavoro, spesso senza contestualizzare i dati e senza metterli in prospettiva, altre volte perpetuando una narrazione superficiale e distorta, che confonde e inibisce. L’andamento positivo dell’occupazione, ad esempio, è un fatto, lo dicono i numeri. Ma basta dare un’occhiata alle ultime analisi del Fondo Monetario Internazionale, per farsi un quadro completo della situazione: la produttività ristagna, l’occupazione cresce, ma più per gli over 55, che per i giovani e per le donne, e ad aumentare è soprattutto il lavoro “povero”, in settori a basso valore aggiunto e a bassa qualificazione del capitale umano. Inoltre, il primo rapporto del Comitato nazionale per la produttività italiano, istituito nel settembre 2024 dal Cnel, composto da esperti indipendenti, rappresentanti della Banca d’Italia e dell’Istat, spiega chiaramente come l’incremento occupazionale sia dovuto a un abbassamento del costo del lavoro, dovuto all’impennata inflazionistica, che ha spinto le imprese a espandere il fattore lavoro piuttosto che investire in beni capitali, in particolare quelli legati alla digitalizzazione.

La narrazione secondo cui gli italiani sono tutt’oggi un popolo di imprenditori non è un fatto, ma finisce per essere percepito come tale. Se si guardano le indagini GEM - Global Entrepreneurship Monitor, la più estesa rilevazione dell’attività imprenditoriale a livello internazionale, si scopre che da diversi anni il nostro paese è agli ultimi posti della graduatoria per vivacità imprenditoriale della popolazione adulta. Ciò vale sia in generale sia rispetto ai paesi avanzati, cioè con un livello di sviluppo paragonabile al nostro. E l’aspetto peggiore è che l’Italia è uno dei paesi in cui è più ampio il gap fra la tendenza imprenditoriale della popolazione e l’effettiva attivazione di nuove imprese.

Si potrebbe pensare che sia tutta colpa degli arcinoti ostacoli strutturali del paese, che non si possono certo negare, ma anche questa narrazione è incompleta e, in parte, fuorviante. Ciò che pesa di più sono fattori intangibili: un effetto role model molto basso a causa di poche figure ispirazionali tra gli imprenditori, una modesta percezione di opportunità, una scarsa fiducia nelle proprie capacità e tanta paura di fallire. È da questi fattori che nasce la discrepanza tra l’intenzione imprenditoriale e l’effettiva attivazione di avviare un’attività. In sostanza, ci piacerebbe tanto fare impresa, ma non crediamo di potercela fare. Di mezzo, c’è un grande assente: l’educazione e la formazione all’imprenditorialità. Ma se continuiamo a raccontarcela, quando ne prenderemo atto?

* Presidente Comitato Scientifico

Forum della Meritocrazia