Krein prepara 60 assunzioni entro il 2024

KREIN, fondata a Firenze nel 2020, ha sede in un antico stabile di famiglia del 1930 adibito a sartoria, dove un tempo si realizzavano abiti su misura. La startup MarTech è rimasta fedele ai valori originari di cura del cliente e di personalizzazione del servizio, e supporta le imprese del B2B nella digitalizzazione con consulenze di marketing cucite ad hoc. Ad oggi, Krein attesta la sua presenza sul mercato con una crescita annuale del 203% di fatturato. A corredo del trend di crescita, l’azienda ha intenzione di incrementare il personale di 60 persone entro il prossimo anno, e di aprire nuove sedi ad Austin e Los Angeles. Queste si aggiungeranno alle già esistenti agenzie partner di Houston ed Helsinki, oltre al touchpoint di New York e alle sedi operative di Firenze, Milano, Mantova. L’ampliamento dell’organico aziendale si concretizzerà nei prossimi mesi con l’assunzione di nuove risorse e il consolidamento del business.

Le posizioni aperte sono Account Director, HR Manager, Administration Finance & Control Manager, Strategy Manager, Web Designer, Web Developer, B2B Copywriter, CRM manager e Digital Content Specialist, Full Stack Engineer e Full Stack Developer e due Business Development Manager per le location di New York e Texas. Gli interessati possono consultare le posizioni aperte su https:www.krein.itcareers e compilare il form di candidature. Le sedi di lavoro sono Milano, Firenze con alcuni profili con possibilità di remote working.

La mission di Krein è supportare e accompagnare le imprese B2B nelle strategie di vendita e di individuazione del target, attraverso un processo di ricerca e validazione del mercato, del prodotto e della value proposition. I settori a cui si rivolge sono IoT, manifatturiero, finanziario e fintech, logistica, ferroviario, Oil & Energy, energia pulita, aerospaziale e aviazione. "Per il 2023–2024 – afferma il ceo Lapo Chirici – puntiamo a espandere le nostre attività individuando l’apertura di nuove filiali in corrispondenza di distretti produttivi, nello specifico Austin - Los Angeles - Dallas - Detroit, ed Eurasia. Vi sarà una nuova apertura a Baku prevista per la fine del 2024 e una strategia di scaling attraverso micro-operazioni di M&A. Priorità in agenda: raddoppiare il nostro team e incoraggiare la crescita personale dei nostri membri. La nostra cultura aziendale mette al centro il benessere delle persone, promuovendo il work-life balance e l’inclusione".

Vittorio Bellagamba