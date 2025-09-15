Jet Hr si allarga: "Ottanta assunti entro il 2025"

LO SVILUPPO DI JET HR, la tech company fondata da Francesco Scalambrino e Marco Ogliengo (da sinistra nella foto) per abbattere la burocrazia legata al mondo del lavoro si concretizza anche sul fronte delle assunzioni con un piano di sviluppo che prevede l’ingresso di 80 nuove persone entro la fine del 2025. Per le prime 80 nuove assunzioni, i profili più ricercati includono sviluppatori con competenze trasversali, designer e business developer. Il processo di selezione avviene principalmente tramite LinkedIn e la sezione ’Lavora con noi’ del sito aziendale. Con l’obiettivo di creare un team coeso e fortemente coinvolto nel buon andamento dell’azienda, Jet Hr ha varato fin dalla sua nascita un piano di stock option rivolto a tutti i dipendenti. Inoltre, sia per poter selezionare le migliori risorse sul mercato, che a conferma di un approccio basato su fiducia e responsabilizzazione, Jet Hr offre un’elevata flessibilità e personalizzazione nelle modalità di lavoro. Gli sviluppatori e i payroll specialist operano interamente da remoto, mentre le altre funzioni seguono modelli ibridi o in presenza, con piena autonomia nell’organizzazione delle attività, adattate alle esigenze specifiche di ciascun team. La crescita del team segna un passaggio strategico per lo sviluppo di dieci nuovi moduli per ridurre ulteriormente la burocrazia per le già oltre 700 aziende clienti e le tante nuove che si stanno affidando a Jet Hr.

Una sfida che la tech company affronta cercando e attraendo le migliori risorse capaci di condividere esperienza e sapere con il team di 110 persone destinato al raddoppio nei prossimi 18 mesi. Tra questi, anche Nick Miller, già direttore vendite di PayFit che fa il suo ingresso in Jet Hr con il ruolo di Chief Revenue Officer e la responsabilità ultima delle aree marketing & sales. "I professionisti di valore attraggono e conoscono altri profili di valore", commenta Marco Ogliengo, Ceo e Co-founder di Jet Hr. "È molto complesso in Italia trovare manager che abbiano vissuto in prima persona un’esperienza di crescita aziendale superiore al 300% annuale. Per questo ci sentiamo molto fortunati ad avere con noi Nick, che non solo ha contribuito alla crescita di un’azienda unicorno francese del mondo payroll ma prima è stato anche founder di una realtà sempre operante nel mondo Hr. "Sono entusiasta di entrare a far parte di Jet Hr in un momento così strategico per la crescita dell’azienda. La mia esperienza nella scalabilità delle imprese mi ha insegnato che il vero fattore di svolta sta quando all’ambizione si unisce una straordinaria capacità di execution", commenta Nick Miller, nuovo Chief Revenue Officer di Jet Hr.