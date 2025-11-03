Istituto di Vigilanza. Coopservice: 700 assunzioni entro il 2026

UN ALLOGGIO gratuito, un pacchetto welfare e una prospettiva di lavoro stabile in un settore che cambia pelle con l’intelligenza artificiale. È la proposta che accompagna il piano di crescita dell’Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC), che entro il 2026 metterà a segno 700 nuove assunzioni tra guardie giurate e operatori della sicurezza. Il progetto, parte del piano industriale 2024-2026, punta a rafforzare la presenza sul territorio e a sostenere la domanda crescente di servizi integrati di sicurezza per imprese e pubbliche amministrazioni. Ma soprattutto vuole rendere più attrattivo un mestiere che oggi, con l’evoluzione tecnologica e i nuovi sistemi di sorveglianza intelligente, richiede competenze sempre più trasversali. Per favorire l’inserimento lavorativo, in alcuni casi l’azienda prevede forme di supporto concreto: alloggio gratuito per i neoassunti e un pacchetto welfare compensativo. A chi non dispone ancora dei titoli per operare nella vigilanza armata, IVC offre percorsi formativi mirati per conseguire il decreto e accedere alla successiva assunzione. "I recenti rinnovi del contratto collettivo porteranno a significativi aumenti salariali per il settore – spiega Antonio Di Prima (nella foto a destra), amministratore delegato di IVC – La nostra crescita deve essere etica: investiamo sul benessere dei dipendenti e sulla valorizzazione delle persone, come attestano le certificazioni ottenute in materia di salute, sicurezza e parità di genere".

Dietro il piano occupazionale c’è anche un forte investimento tecnologico. IVC ha infatti sviluppato AI Smart Video, una piattaforma di videosorveglianza che utilizza algoritmi di deep learning per analizzare i flussi in tempo reale e segnalare comportamenti anomali o intrusioni. Le centrali operative, connesse 24 ore su 24, ricevono allarmi in pochi secondi, garantendo una sorveglianza continua anche in caso di blackout o manomissione delle telecamere. A proteggere i dati interviene la Smart Video Box, un dispositivo di connessione sicura progettato dalla divisione Innovation & Technology del gruppo, che assicura la cybersecurity delle reti e la riservatezza delle informazioni. "La nostra ambizione – spiega Sabino Fort (nella foto a sinistra), direttore commerciale – è diventare un punto di riferimento per l’innovazione nella sicurezza privata, offrendo soluzioni efficienti e accessibili per imprese, enti pubblici e attività commerciali".

IVC fa parte del gruppo Coopservice che, nel 2024, ha realizzato 1 miliardo di fatturato, conta oltre 22.000 dipendenti, ed è attivo da oltre 40 anni nel settore della vigilanza privata. Ha 10 centrali operative, 400 pattuglie su strada, oltre 2.500 Guardie Particolari Giurate, più di 1.200 operatori tecnici della sicurezza, per un totale di circa 4.000 dipendenti.