Installare fotovoltaici:. Tabo assume nuovi operatori

NUOVE ASSUNZIONI in vista alla Tabo, azienda specializzata nell’installazione semplice, veloce e chiavi in mano del fotovoltaico. La scale-up con sede a Silea, in provincia di Treviso, fondata nel 2022 dal ventisettenne Nima Oulomi, con l’obiettivo di rivoluzionare il mercato delle energie rinnovabili in Italia, è alla ricerca di 17 nuovi professionisti da inserire in un team giovane, composto per oltre l’80% da under 30. Rendere il fotovoltaico accessibile, digitale e trasparente in un mercato che in Italia è ancora ritardato da modelli obsoleti, burocrazia farraginosa e inefficienze: è questa la missione di Tabo che accompagna i suoi clienti nel percorso di transizione energetica, aiutandoli a ottimizzare i consumi, ridurre le emissioni e abbattere l’impatto ambientale delle proprie strutture. Con oltre 350 impianti fotovoltaici installati – di cui 200 solo nel 2024 – tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, un headquarter di 600mq a Silea (TV), un modello di crescita sostenuto in bootstrapping e un fatturato di oltre 3 milioni di euro, Tabo apre 17 nuove posizioni da chiudere entro agosto 2026 per potenziare i reparti progettazione, operations, sales e customer service, per rispondere all’aumento della domanda in vista dell’espansione nel mercato B2C a livello nazionale, con un focus su Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia.

Parallelamente, l’azienda è impegnata nel progetto di sviluppo di una nuova linea dedicata al mercato B2B, rivolta a PMI energivore e clienti business, che richiede risorse tecniche avanzate e figure commerciali verticali, al fine di garantire efficienza operativa, rapidità di installazione (15 giorni contro i 60 di media del mercato) e un servizio di customer care a 5 stelle anche durante la fase di scaling. "Queste nuove assunzioni – ha detto Nima Oulomi, founder e Ceo di Tabo – rappresentano molto più di un semplice aumento di personale. Cerchiamo energie, idee e competenze che contribuiranno a rendere Tabo sempre più innovativa e vicina ai suoi obiettivi: installazioni su tutto il territorio italiano e apertura verso il B2B. Abbiamo dimostrato che si può costruire qualcosa di grande senza scorciatoie né capitali esterni, ma con visione, disciplina e tanto lavoro. Ogni nuova risorsa ci avvicina a un futuro in cui il fotovoltaico sarà semplice, accessibile e trasparente per tutti. Questa è la nostra sfida e siamo solo all’inizio".

Le figure professionali richieste sono: project manager, sales development representative, sales account b2b, digital account executive, digital marketing manager, administration specialist, disegnatori tecnici/geometri, tecnici installatori, customer specialist, partnership manager e infine social media manager. Per candidarsi consultare la pagina LinkedIn di Tabo o il sito tabo-energia.it/lavora-con-noi.