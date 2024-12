InJob estende la propria offerta con la creazione di Mynameis

MANTENERE E DARE valore al lavoro fatto mettendo al centro le persone e le loro potenzialità, con l’orgoglio di far parte di un gruppo che a Natale 2024 festeggerà con il billion party. Prosegue, come spiega Enrica Ronchi (nella foto in alto), managing director di inJob, anche nei primi sei mesi del 2024 il percorso di consolidamento di inJob, recruitment company specializzata in profili professional. La società, dal 2021 parte di W-Group – gruppo internazionale multi-brand e multi-mercato di human resource solutions, fondato e guidato da Federico Vione – ha registrato nella prima metà d’esercizio ricavi pari a 41,5 milioni di euro, in aumento del 10,4% sullo stesso periodo del 2023. Una crescita double digit che risulta ancora più importante se si considera la generale situazione di mercato, oggi generalmente flat, per il mondo del lavoro. Tra i fattori che hanno contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo di inJob sicuramente i Career Center, attraverso i quali la società ha avviato nell’ultimo biennio un processo di espansione territoriale che la vede essere, oggi, tra le principali realtà nel Nord Italia, con 30 sedi, di cui due aperte nella prima metà del 2024, a Oderzo (Tv) e Bussolengo (Vr). Una crescita che ha saputo, al contempo, trainare anche le assunzioni: nel 2024, infatti, inJob chiuderà l’anno con più di 200 dipendenti.

Ma inJob ha dimostrato la sua solidità anche per quanto riguarda il suo core business, ovvero la selezione di personale qualificato per i settori e per i brand più rappresentativi del Made in Italy. Nel primo semestre 2024 ha infatti somministrato 4.500 profili (in aumento del 14% sul primo semestre del 2023) a oltre 1.200 aziende clienti (in crescita del 30% sul medesimo periodo dell’anno precedente), un dato fortemente migliore di quello del mercato che indica una crescita dell’1,8%. In Emilia-Romagna in particolare, le sue 5 sedi (Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Sassuolo) hanno somministrato quasi 830 profili (+3%) a più di 160 aziende clienti (+45%). E adesso l’obiettivo è quello di mettere radici in Romagna aprendo entro il 2026 due se non tre uffici. inJob ha chiuso il 2023 con 80 milioni di fatturato, segnando un +15% rispetto all’anno precedente, con utili dal valore di 1.3 milioni (+14%).

"Le performance positive di inJob, in netta controtendenza rispetto all’andamento statico del mercato, sono un segnale chiaro: stiamo costruendo una piattaforma solida per affrontare il futuro del lavoro e per ridisegnare le dinamiche del recruitment e dell’occupazione in Italia", commenta Enrica Ronchi. "Tali risultati sono il frutto della nostra capacità di leggere i trend globali e al tempo stesso anticipare le esigenze delle aziende e dei talenti del territorio: per le prime offriamo servizi a 360 gradi – tra cui formazione, politiche attive ed investimenti strategici nell’headhunting – mentre per i secondi ci focalizziamo sulla loro ‘attraction’ attraverso iniziative di welfare, diversity & inclusion e sostenibilità. Questa strategia ci consente di creare nuove opportunità e al tempo stesso generare valore aggiunto". Intanto il lavoro interinale piace alle aziende perché consente loro di "sperimentare" sul campo i profili somministrati che poi in molti casi vengono stabilizzati. "Ma certamente – spiega Enrica Ronchi – è la flessibilità a far scegliere a molte imprese la strada dell’interinale e a noi piace pensare di poter essere la boutique delle Agenzie per il lavoro". inJob si distingue sul mercato delle agenzie per il lavoro per il suo posizionamento nel segmento professional, che si traduce nell’abilità di selezionare personale qualificato nei settori e per i brand più rappresentativi del Made in Italy, con soluzioni temporanee e permanenti. Questa abilità le permette di integrarsi in W-Group, gruppo multi-brand di servizi per le risorse umane, mantenendo la sua organizzazione.

E va in questa direzione la creazione di Mynameis, il nuovo brand per l’headhunting di profili senior e middle management creato da inJob. Mynameis si presenta come un brand caratterizzato da una visione contemporanea e dinamica, che si avvarrà di un team di giovani professionisti con una consolidata esperienza pluriennale. Questa sinergia tra freschezza e competenza consentirà alla realtà di posizionarsi come un interlocutore altamente qualificato, capace di integrare un approccio d’avanguardia con una comprovata expertise, rispondendo così in maniera precisa alle più sofisticate esigenze del mercato.

Per questo, il portafoglio servizi di Mynameis si estende oltre il reclutamento di talenti, integrando una serie di attività strategiche e complementari: il brand potrà effettuare anche analisi approfondite dei trend di mercato e confrontare i benchmark retributivi. Inoltre si occuperà della valutazione delle referenze, dell’assesment aziendale e dell’erogazione di programmi di training e coaching personalizzati, progettati per ottimizzare le competenze del personale e migliorare le performance organizzative.

A guidare la realtà Fabio Scarcella (nella foto in basso), che coordinerà una squadra di professionisti con alle spalle differenti background nel mercato dell’headhunting, caratterizzati da un approccio che mette al centro le esigenze e le aspirazioni di ogni individuo e cliente, un’attenzione meticolosa ai dettagli e un servizio tailor-made, su misura per ogni necessità. Al lavoro un team di 40 professionisti, destinati a raddoppiare entro due anni che saranno dislocati negli uffici di Milano, Verona e Bologna.