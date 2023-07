Impieghi estivi... chi ben comincia trova il posto fisso

NEL CORSO DEL PERIODO ESTIVO Gi Group, la prima agenzia italiana del lavoro, registra una crescita della domanda di lavoratori ed è alla ricerca di ben tremila profili. Le posizioni aperte si rivolgono sia a giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro o studenti che vogliono approfittare del periodo di pausa dalle lezioni, sia a candidati e lavoratori con esperienza alla ricerca di nuove opportunità. Il primo settore a registrare un maggior dinamismo in vista della stagione estiva è l’HORECA, dove Gi Group ricerca ben 400 profili, nello specifico addetti alla ristorazione, baristi, camerieri, cuochi, commis di cucina e pizzaioli. Le posizioni richiedono una precedente esperienza nel settore ristorativobarcucina, disponibilità a lavorare i fine settimana e i festivi e interessano tutto il territorio nazionale. Un trend simile lo vivono anche GDO e Retail, dove la prima agenzia italiana per il lavoro sta cercando in tutta Italia 600 addetti vendita, addetti casse e banconisti GDO. In questo caso, ci rivolgiamo a persone con o senza esperienza, a cui è richiesta disponibilità part-timefull-time, anche nei week-end e nei festivi.

Altro settore che sperimenta un picco della domanda in vista dell’estate è il Fast-Moving#Consumer-Goods (FMCG). Qui la ricerca, in tutta Italia, si concentra su 300 addetti alla produzione per cui è gradita esperienza in analoga posizione e richiesta disponibilità al lavoro su turni. "La necessità di rafforzare l’organico in vista dell’estate sta già facendo crescere la richiesta di inserimento di personale, creando numerose opportunità per profili differenti – spiega Giada Donati (nella foto), Central Delivery Manager di Gi Group – e in molti casi si tratta di lavoratori stagionali, per cui ci rivolgiamo anche ai più giovani che approfittano della pausa dagli studi per iniziare a fare esperienza e a guadagnare, ma non solo: in altri casi, infatti, parliamo di opportunità che possono proseguire anche dopo l’estate". Ci sono, infatti, anche altri settori in cui la domanda sta crescendo, anche se non strettamente legata alla stagionalità. Tra questi, la Logistica dove Gi Group ricerca 1.100 addetti magazzinologisticacarico-scaricopicking) in particolar modo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Abruzzo con disponibilità al lavoro su turni e nei weekend.

Anche il Customer Care registra un aumento: sono 450 gli operatori call center inbound e outbound che la prima agenzia italiana per il lavoro sta cercando soprattutto in Lombardia, Piemonte, Campania, Lazio, Puglia, Calabria e Sardegna.