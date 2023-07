Il welfare in acqua minerale Sant’Anna aiuta i dipendenti

"CHI STA BENE in famiglia, sta bene con sé stesso e sta bene al lavoro". Alberto Bertone, presidente e ceo di Acqua Sant’Anna, ne è talmente convinto da trasformare l’idea in politica aziendale. Nasce così il programma welfare che prevede un ciclo di incontri gratuiti con consulenti specializzati per fornire supporto ai lavoratori in diversi ambiti della vita quotidiana. Già a luglio 2022 Acqua Sant’Anna, tra le prime aziende in Italia, aveva deciso di erogare ai dipendenti una mensilità aggiuntiva, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto per far fronte al periodo economicamente difficile a causa dell’aumento dell’inflazione. Il primo incontro si è svolto nei giorni scorsi nello stabilimento di Vinadio ed è stato dedicato alla consulenza patrimoniale, con la partecipazione di un esperto che ha spiegato ai lavoratori come affrontare il cambiamento che stanno attraversando: oggi, infatti, è sempre più importante essere in grado di gestire in maniera oculata il bilancio familiare, districarsi tra tasse e imposte, gestire al meglio il patrimonio e conoscere le opportunità di investimento per tutelare i capitali di ognuno. A questo primo appuntamento, seguirà un ciclo di incontri che toccheranno aspetti diversi della vita quotidiana, come fornire informazioni sulla corretta educazione alimentare oppure l’opportunità di dialogo con uno psicologo.

"Con questo programma di incontri – osserva Bertone – ho voluto trasmettere un messaggio di vicinanza a tutti i nostri dipendenti che sono la vera forza della nostra azienda. Spero che tanti imprenditori possano comprendere il valore della forza lavoro e sappiano supportarla nel migliore modo possibile sia nella crescita lavorativa che nel benessere privato". L’attenzione ai dipendenti è scritta nel Dna di Acqua Sant’Anna, così come la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. Acqua Sant’Anna, infatti, è stato il primo marchio al mondo a lanciare nel mass market una bottiglia di acqua minerale da 1,5 litri biodegradabile e compostabile, realizzata con un particolare biopolimero che si ricava dalla naturale fermentazione degli zuccheri contenuti nelle piante. Questa bottiglia non contiene dunque neanche una goccia di petrolio e rappresenta una rivoluzione epocale nel packaging. Oltre all’evidente risparmio di risorse non rinnovabili e all’abbattimento di emissioni che questo cambiamento comporta in fase di produzione, i numerosi test di laboratorio effettuati sul prodotto hanno dimostrato che questo materiale preserva al meglio le caratteristiche organolettiche dell’acqua.

I criteri Esg sono alla base di tutta la filosofia aziendale di Acqua Sant’Anna, che si concretizza in numerose altre iniziative come l’utilizzo della logistica su rotaia per il trasporto dell’acqua. Il magazzino di Vinadio e tutta la movimentazione delle merci sono gestiti da robot a guida laser elettrici e non a gasolio, quindi a inquinamento zero, e sono stati introdotti particolari robot fasciatori che permettono un risparmio di plastica consistente negli imballi. Inoltre il calore prodotto dai macchinari di produzione viene canalizzato e utilizzato per il riscaldamento dello stabilimento e degli uffici. Infine, la pulizia di tutte le linee produttive dell’acqua e del thè avviene attraverso il ghiaccio secco, sistema che garantisce risultati di massima efficienza ed efficacia in tempi ridotti e senza creare residui chimici e reflui.