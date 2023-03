"Il mercato offre posti di lavoro" Etjca è la bussola per poterli trovare

RICONOSCERE I TALENTI sul mercato, selezionando le figure professionali più preparate per ogni area funzionale delle organizzazioni è uno dei principali tratti distintivi di Etjca, agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente. Presente sul territorio nazionale con oltre 80 filiali Etjca ha avviato un importante programma di espansione che si coniugherà con un conseguente piano di assunzioni che implementerà di ulteriori cento addetti l’organico aziendale. Guido Crivellin (foto) nel 1999 ha fondato Etjca e attualmente ne ricopre il ruolo di presidente. "Etjca è un’agenzia per il lavoro interamente italiana e indipendente fondata nel 1999, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone", spiega. "I valori etici come la trasparenza, la correttezza e il rispetto sono insiti nel nostro Dna", continua. Etjca conta oltre 80 filiali presenti su tutto il territorio italiano. "La nostra mission è, da un lato, aiutare i candidati a raggiungere i propri obiettivi professionali, e dall’altro consentire alle aziende di trovare le persone giuste al momento giusto, lavoratori specializzati e professionisti competenti che rispondano a esigenze specifiche. Attiva in tutti i campi, Etjca continua ad operare per lo sviluppo futuro e punta ad arrivare a 500 milioni di fatturato nel prossimo triennio". Le strategie...